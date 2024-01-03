Ученые впервые сняли, как дельфины зевают в воде — фото, видео

Обычно они, как и люди, зевают утром.

Ученые сделали первые в истории кадры зевающего под водой дельфина, показывая, что водные млекопитающие ближе к человеку, чем считалось ранее.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи из Университета Ми обнаружили, что дельфины кажутся более энергичными после того, как широко раскрывают челюсти — аналогично тому, как мы ведем себя после глубокого вдоха и выдоха.

Врачи уже давно определили зевоту как бессознательное действие: медленное открывание рта и вдох, удержание рта открытым, затем быстрое закрывание его на выдохе.

Дельфин зевает / Фото: BioOne

Новое исследование предполагает, что пора изменить это определение, рассказал автор Тадамичи Морисака, исследователь дельфинов из Университета Ми. Морисака сказал, что новое определение должно исключить дыхание и просто описывать движения рта: медленное открывание, широкое раскрытие и быстрое закрывание.

Мы склонны распознавать зевок, когда видим его, и после просмотра почти 2000 часов видео, чтобы увидеть знакомое зрелище, Морисака и его команда пришли к выводу, что дельфины действительно зевают под водой.

Видеозаписи показали, что чаще всего они делают это утром, когда чувствуют сонливость. Как и у людей, после зевка дельфины временно вели себя энергичнее.

"Эти сообщения о зевании без дыхания позволяют предположить, что дыхание во время зевания не имеет решающего значения для зевания у животных, в том числе и людей", — сказал Морисака.

В 2021 году Морисака и его коллеги заметили такое же поведение у дельфинов в неволе: животные открывали рот, напоминая зевоту.

"Сначала это показалось нам скорее странным", – сказал Морисака. "Однако в то время мы не могли однозначно заключить, что это была настоящая зевота, поскольку дельфины зевают под водой без дыхания".

Они также наблюдали движения рта, похожие на зевоту, у дюгонов, содержащихся в неволе, еще одного водного млекопитающего.

Поэтому они подумали, что такое поведение может быть уникальным для живущих в неволе животных — своего рода неестественные, повторяющиеся действия, которые некоторые животные могут развивать в зоопарках или аквариумах, где они не могут свободно передвигаться, как в природе.

Морисака и его команда приступили к тщательному расследованию происходящего с так называемым зеваньем дельфинов.

Дельфин зевает / Фото: BioOne

Они просмотрели 1816 часов видео с дельфинами, снятых с 2012 по 2017 год у побережья острова Микура, примерно в 195 км к югу от Токио. На этих видеороликах они 94 раза заметили, как дельфины раскрывали рот. В 89 видеороликах дельфин имел четкую цель открыть пасть. Но в остальных пяти у животного не было видимой причины, по которой надо было открыть пасть. И эти предполагаемые зевки следовали аналогичной схеме, как пишет команда Морисаки: "Фаза 1, медленное открывание рта; фаза 2, поддержание максимального открытия рта; фаза 3, быстрое закрывание".

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Все пять зевков произошли в середине утра, когда большинство дельфинов в группе обычно отдыхали. Команда опубликовала свои результаты в журнале BioOne. И хотя новая статья не прояснила, почему именно дельфины зевают, в первой статье была предложена цель такого поведения. В некоторых случаях дельфины в неволе временно становились более энергичными после зевания.

По словам Морисаки, в течение этой работы они планируют изучить поведение других морских существ, в том числе морских черепах и рыб с легкими.

Напомним, умерла самая старая курица в мире. Животное прожило феноменально долго.

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