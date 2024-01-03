Ученые впервые сняли, как дельфины зевают в воде — фото, видео

Обычно они, как и люди, зевают утром.
Ученые сделали первые в истории кадры зевающего под водой дельфина, показывая, что водные млекопитающие ближе к человеку, чем считалось ранее.
Об этом пишет Daily Mail.
Исследователи из Университета Ми обнаружили, что дельфины кажутся более энергичными после того, как широко раскрывают челюсти — аналогично тому, как мы ведем себя после глубокого вдоха и выдоха.
Врачи уже давно определили зевоту как бессознательное действие: медленное открывание рта и вдох, удержание рта открытым, затем быстрое закрывание его на выдохе.
Новое исследование предполагает, что пора изменить это определение, рассказал автор Тадамичи Морисака, исследователь дельфинов из Университета Ми. Морисака сказал, что новое определение должно исключить дыхание и просто описывать движения рта: медленное открывание, широкое раскрытие и быстрое закрывание.
Мы склонны распознавать зевок, когда видим его, и после просмотра почти 2000 часов видео, чтобы увидеть знакомое зрелище, Морисака и его команда пришли к выводу, что дельфины действительно зевают под водой.
Видеозаписи показали, что чаще всего они делают это утром, когда чувствуют сонливость. Как и у людей, после зевка дельфины временно вели себя энергичнее.
"Эти сообщения о зевании без дыхания позволяют предположить, что дыхание во время зевания не имеет решающего значения для зевания у животных, в том числе и людей", — сказал Морисака.
В 2021 году Морисака и его коллеги заметили такое же поведение у дельфинов в неволе: животные открывали рот, напоминая зевоту.
"Сначала это показалось нам скорее странным", – сказал Морисака. "Однако в то время мы не могли однозначно заключить, что это была настоящая зевота, поскольку дельфины зевают под водой без дыхания".
Они также наблюдали движения рта, похожие на зевоту, у дюгонов, содержащихся в неволе, еще одного водного млекопитающего.
Поэтому они подумали, что такое поведение может быть уникальным для живущих в неволе животных — своего рода неестественные, повторяющиеся действия, которые некоторые животные могут развивать в зоопарках или аквариумах, где они не могут свободно передвигаться, как в природе.
Морисака и его команда приступили к тщательному расследованию происходящего с так называемым зеваньем дельфинов.
Они просмотрели 1816 часов видео с дельфинами, снятых с 2012 по 2017 год у побережья острова Микура, примерно в 195 км к югу от Токио. На этих видеороликах они 94 раза заметили, как дельфины раскрывали рот. В 89 видеороликах дельфин имел четкую цель открыть пасть. Но в остальных пяти у животного не было видимой причины, по которой надо было открыть пасть. И эти предполагаемые зевки следовали аналогичной схеме, как пишет команда Морисаки: "Фаза 1, медленное открывание рта; фаза 2, поддержание максимального открытия рта; фаза 3, быстрое закрывание".
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Все пять зевков произошли в середине утра, когда большинство дельфинов в группе обычно отдыхали. Команда опубликовала свои результаты в журнале BioOne. И хотя новая статья не прояснила, почему именно дельфины зевают, в первой статье была предложена цель такого поведения. В некоторых случаях дельфины в неволе временно становились более энергичными после зевания.
По словам Морисаки, в течение этой работы они планируют изучить поведение других морских существ, в том числе морских черепах и рыб с легкими.
Напомним, умерла самая старая курица в мире. Животное прожило феноменально долго.
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