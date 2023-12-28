Журнал Science назвал главные научные открытия и прорывы года

В этом году журнал отметил препарат для снижения веса.

Журнал Science подвел итоги года и назвал важнейшие научные открытия. Лидером этого года, прорывом в науке, журнал назвал препарат, позволяющий снижать вес и, как следствие, бороться с ожирением.

Ожирение уже стало угрозой общественному здравоохранению. В США около 70% взрослого населения страдают избыточным весом, в Европе – более половины. Ожирение может привести к развитию многих заболеваний: диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, жировой болезни печени и некоторых типов рака.

Но у медикаментозного лечения ожирение печальное прошлое. Часто оно переплетается с общественным осуждением и убежденностью в том, что лишний вес связан с отсутствием силы воли.

Что вошло в лонглист претендентов

Замедление "углеродного насоса" на Земле. Первые тревожные колокольчики раздались еще несколько лет назад. Роботизированные зонды Deep Argo, ныряющие на глубину до 4000 метров, зафиксировали потепление и сокращение объема придонных антарктических вод. Это свидетельствует об ослаблении Атлантической меридиональной циркуляции. Новые и более пугающие показания были найдены в этом году. Они показали, что угроза, которая считалась возможной в далеком будущем, действительно уже наступила.

Первые тревожные колокольчики раздались еще несколько лет назад. Роботизированные зонды Deep Argo, ныряющие на глубину до 4000 метров, зафиксировали потепление и сокращение объема придонных антарктических вод. Это свидетельствует об ослаблении Атлантической меридиональной циркуляции. Новые и более пугающие показания были найдены в этом году. Они показали, что угроза, которая считалась возможной в далеком будущем, действительно уже наступила. Поиски запасов геологического водорода – экологически чистого топлива. Первый карман с газом был найден еще в 1987 году, после чего геологи начали искать водород на всех континентах Земли. Пика этот бум достиг этого года – в сентябре Геологическая служба США запустила исследовательский консорциум при поддержке крупнейших топливных компаний, а Агентство передовых исследований в области энергетики создало программу исследований природного водорода.

Первый карман с газом был найден еще в 1987 году, после чего геологи начали искать водород на всех континентах Земли. Пика этот бум достиг этого года – в сентябре Геологическая служба США запустила исследовательский консорциум при поддержке крупнейших топливных компаний, а Агентство передовых исследований в области энергетики создало программу исследований природного водорода. Прогноз погоды от искусственного интеллекта. Редакция журнала отметила, что такие прогнозы не идеальны, нейросетям все еще сложно прогнозировать некоторые параметры, например, интенсивность ураганов. Но ученые считают, что в дальнейшем искусственный интеллект будет совершенствоваться, учась на прямых наблюдениях погоды, а не на данных, которые уже прошли через существующие модели.

Редакция журнала отметила, что такие прогнозы не идеальны, нейросетям все еще сложно прогнозировать некоторые параметры, например, интенсивность ураганов. Но ученые считают, что в дальнейшем искусственный интеллект будет совершенствоваться, учась на прямых наблюдениях погоды, а не на данных, которые уже прошли через существующие модели. Вакцина от малярии. Они уже показали эффективность в ходе исследований, ожидается, что в широкий оборот вакцины войдут в середине 2024 года. А это дает надежду, что болезнь удастся победить.

Они уже показали эффективность в ходе исследований, ожидается, что в широкий оборот вакцины войдут в середине 2024 года. А это дает надежду, что болезнь удастся победить. Лекарство от болезни Альцгеймера. Власти США и Японии одобрили применение леканемаба – препарата, замедляющего снижение когнитивных функций. Еще один препарат, донанет, пока не получил одобрения, но показал хорошие результаты во время испытаний.

Власти США и Японии одобрили применение леканемаба – препарата, замедляющего снижение когнитивных функций. Еще один препарат, донанет, пока не получил одобрения, но показал хорошие результаты во время испытаний. Датирование времени заселения Америки. Ученые обнаружили показания, отодвигающие появление первых людей в Америке на 5000 лет назад. Еще в 2021 году ученые обнаружили человеческие следы, которые оставили 21-23 тысячи лет назад. Тогда датировка была подвергнута сомнению, поскольку ученые провели его по семенам водного растения, найденных в окружающих следы слоях. Но новое исследование подтвердило его правильность.

Ученые обнаружили показания, отодвигающие появление первых людей в Америке на 5000 лет назад. Еще в 2021 году ученые обнаружили человеческие следы, которые оставили 21-23 тысячи лет назад. Тогда датировка была подвергнута сомнению, поскольку ученые провели его по семенам водного растения, найденных в окружающих следы слоях. Но новое исследование подтвердило его правильность. " Грохот " черных дыр . Ученым удалось зафиксировать шум, который издают черные дыры, медленно двигающиеся навстречу друг другу.

. Ученым удалось зафиксировать шум, который издают черные дыры, медленно двигающиеся навстречу друг другу. Сверхмасштабные вычисления. Американский суперкомпьютер Frontier, преодолевший экзафлопный рубеж (его производительность достигает 1,102 экзафлопса), стал полноценным вычислительным инструментом, которым могут пользоваться ученые.

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