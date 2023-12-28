Журнал Science назвал главные научные открытия и прорывы года

В этом году журнал отметил препарат для снижения веса.
Журнал Science подвел итоги года и назвал важнейшие научные открытия. Лидером этого года, прорывом в науке, журнал назвал препарат, позволяющий снижать вес и, как следствие, бороться с ожирением.
Ожирение уже стало угрозой общественному здравоохранению. В США около 70% взрослого населения страдают избыточным весом, в Европе – более половины. Ожирение может привести к развитию многих заболеваний: диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, жировой болезни печени и некоторых типов рака.
Но у медикаментозного лечения ожирение печальное прошлое. Часто оно переплетается с общественным осуждением и убежденностью в том, что лишний вес связан с отсутствием силы воли.
Что вошло в лонглист претендентов
- Замедление "углеродного насоса" на Земле. Первые тревожные колокольчики раздались еще несколько лет назад. Роботизированные зонды Deep Argo, ныряющие на глубину до 4000 метров, зафиксировали потепление и сокращение объема придонных антарктических вод. Это свидетельствует об ослаблении Атлантической меридиональной циркуляции. Новые и более пугающие показания были найдены в этом году. Они показали, что угроза, которая считалась возможной в далеком будущем, действительно уже наступила.
- Поиски запасов геологического водорода – экологически чистого топлива. Первый карман с газом был найден еще в 1987 году, после чего геологи начали искать водород на всех континентах Земли. Пика этот бум достиг этого года – в сентябре Геологическая служба США запустила исследовательский консорциум при поддержке крупнейших топливных компаний, а Агентство передовых исследований в области энергетики создало программу исследований природного водорода.
- Прогноз погоды от искусственного интеллекта. Редакция журнала отметила, что такие прогнозы не идеальны, нейросетям все еще сложно прогнозировать некоторые параметры, например, интенсивность ураганов. Но ученые считают, что в дальнейшем искусственный интеллект будет совершенствоваться, учась на прямых наблюдениях погоды, а не на данных, которые уже прошли через существующие модели.
- Вакцина от малярии. Они уже показали эффективность в ходе исследований, ожидается, что в широкий оборот вакцины войдут в середине 2024 года. А это дает надежду, что болезнь удастся победить.
- Лекарство от болезни Альцгеймера. Власти США и Японии одобрили применение леканемаба – препарата, замедляющего снижение когнитивных функций. Еще один препарат, донанет, пока не получил одобрения, но показал хорошие результаты во время испытаний.
- Датирование времени заселения Америки. Ученые обнаружили показания, отодвигающие появление первых людей в Америке на 5000 лет назад. Еще в 2021 году ученые обнаружили человеческие следы, которые оставили 21-23 тысячи лет назад. Тогда датировка была подвергнута сомнению, поскольку ученые провели его по семенам водного растения, найденных в окружающих следы слоях. Но новое исследование подтвердило его правильность.
- " Грохот " черных дыр. Ученым удалось зафиксировать шум, который издают черные дыры, медленно двигающиеся навстречу друг другу.
- Сверхмасштабные вычисления. Американский суперкомпьютер Frontier, преодолевший экзафлопный рубеж (его производительность достигает 1,102 экзафлопса), стал полноценным вычислительным инструментом, которым могут пользоваться ученые.
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