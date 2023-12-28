Цена шафрана установила новый рекорд: сколько теперь стоит килограмм

Одна из самых дорогих специй в мире – шафран – теперь стоит еще больше.

Об этом пишет Financial Times.

Так, в Иране цена на приправу подскочила до 1400 долларов за килограмм. Это вдвое больше, чем в прошлом году. А вот за границей за кило шафрана придется отдать 1800 долларов.

Причина – изменение погодных условий и недостаток воды в Иране. Это привело к резкому падению урожайности и, как следствие, его рекордному подорожанию. Глава шафрановой биржи Торбете-Джам Моджтабы Паям-Асгари объяснил, что из-за морозной зимы, сухой весны и жаркого лета с температурой до 50 градусов все источники воды пересохли.

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Ожидается, что общее производство шафрана упадет почти с 400 тонн примерно до 170 тонн.

Также высокая стоимость шафрана вызвана трудным процессом сбора: для производства килограмма пряности требуется около 170 тысяч цветов, собираемых на рассвете в октябре и ноябре.

Напомним, в Украине подорожал кофе. Где эспрессо стоит больше всего.

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