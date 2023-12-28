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РФ вывела в Черное море три ракетоносителя: какой залп "Калибров"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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РФ вывела в Черное море три ракетоносителя: какой залп "Калибров"

Ракетоноситель. / Фото: Associated Press

Украинцев просят не пренебрегать сигналами об опасности

По состоянию на 13:00 четверга, 28 декабря, российская армия вывела на боевое дежурство в Черное море три ракетоносителя.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что в морской акватории находится две подводные лодки и фрегат "Адмирал Макаров". Суммарный залп "Калибров" может достигать 16 ракет.

"Напоминаем: сигналы воздушной тревоги предупреждают об опасности! Прислушайтесь и реагируйте оперативно", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Черном море на вражеской морской мине взорвалось гражданское судно   под флагом Панамы. судно должны были загрузить зерном в одном из дунайских портов. Балкер потерял ход и управление, а на верхней палубе возник пожар.

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Дата публикации
Просмотры
869
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