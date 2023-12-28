РФ вивела в Чорне море три ракетоносії: який залп "Калібрів"

Українців просять не нехтувати сигналами про небезпеку

Станом на 13:00 четверга, 28 грудня, російська армія вивела на бойове чергування в Чорне море три ракетоносії.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Зазначається, що в морській акваторії перебуває два підводних човни і фрегат "Адмірал Макаров". Сумарний залп "Калібрів" може сягати 16 ракет.

"Нагадуємо: сигнали повітряної тривоги попереджають про небезпеку! Дослухайтеся і реагуйте оперативно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Чорному морі на ворожій морській міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами. судно мали завантажити зерном в одному з дунайських портів. Балкер втратив хід і керування, а на верхній палубі виникла пожежа.

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