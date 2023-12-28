В Повітряних силах розповіли, чому тривоги через МіГи стали короткими

Останнім часом в Україні повітряні тривоги, які оголошують через зліт російського винищувача МіГ-31К, короткі. Причиною можуть бути тренувальний зліт-посадка літака або переліт на інший аеродром.

Про це під час телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Він (МіГ-31К - Ред.) кожен день злітає і випробовує нашу нервову систему. І не лише випробовує систему. Йдеться ж про реальну небезпеку. Небезпеку того, що вони можуть застосувати "гіперзвукову", як вони називають ракету "Кинджал" Х-47М2", - каже представник ПС.

За словами Ігната, нехтувати тривогою не потрібно, бо небезпека існує - в Росії великі запаси "Кинджалів". Разом з тим, каже він, джерела ПС в розвідці намагаються якомога більше отримати інформації про те, чи становить зліт МіГа небезпеку.

Відповідаючи на питання, чому остання повітряна тривога тривала 16 хвилин, Ігнат сказав, що наразі "немає точної інформації, що там відбувається".

"Але загалом МіГ-31 міг здійснити зліт, облетіти по колу десь там в районі аеродрому та сісти. Тобто відпрацювати зліт-посадку. Такий собі тренувальний політ міг бути. Але кожен тренувальний політ може стати й не тренувальним. Він може виконати завдання. Можливо, це другий варіант, МіГ просто здійснює переліт на інший аеродром. Тобто через перебазування теж можуть бути такі короткі тривоги", - пояснив речник.

Нагадаємо, зранку 28 грудня в Україні була оголошена повномасштабна тривога через зліт МіГ. Вона тривала 16 хв. Напередодні також було оголошено тривогу, бо була загроза пусків "Кинджалів". Сирени лунали 15 хв.

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