Сьогодні, 28 грудня, в Україні оголошена повномасштабна тривога.

"Ракетна небезпека по всій території України, зліт МіГ-31К", - повідомили у Повітряних силах.

Не залишайте укриттів до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, повітряні тривоги в Україні останнім часом стали довшими. Вони можуть тривати до п’яти годин. Річ у тім, що російська армія відпрацьовує дозаправлення літаків у повітрі. Таким чином, час перебування ворожого МіГа в повітрі зростає вдвічі.

Читайте, що задумала Росія та чи можна не оголошувати тривогу.

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