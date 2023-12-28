В Україні вперше лікуватимуть безпліддя за державні кошти

Міністерство охорони здоров'я вперше впроваджує фінансування допоміжних репродуктивних технологій за програмою державних гарантій медобслуговування населення.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Згідно зі статистичними даними, кількість безплідних пар в Україні стабільно зростає, що вимагає активної участі з боку держави.

Саме доступ до послуг з відновлення репродуктивного здоров'я є основним способом отримати високі шанси стати батьками. Однак у більшості країн такі послуги є недофінансованими та недоступними для населення, зокрема й через вартість та соціальну стигму. Лікування безпліддя здебільшого фінансується приватним коштом, що часто призводить до величезних фінансових витрат з боку майбутніх батьків.

Програма медичних гарантій на 2024 рік покриває новий пакет послуг "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)".

"Якщо раніше цю проблему вирішували виключно за приватні кошти, то тепер ми надаємо можливість скористатися послугами з лікування безпліддя безоплатно. Також важливо забезпечити право на батьківство для військовослужбовців. Суворі реалії воєнних дій та умови, у яких наші захисники і захисниці перебувають тривалий час, боронячи нашу країну, можуть негативно позначитися на репродуктивній функції. Тому на допомогу ветеранкам чи дружинам ветеранів, які мріють відчути радість батьківства, можуть прийти лікарі. Таке рішення подарує нам більш ніж 10 тисяч маленьких українців щороку", – зауважив перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

Ставка за новим напрямом з лікування безпліддя для лікарень становитиме 60 324 гривні за надану послугу. Прогнозна кількість медичних послуг – 30 400 циклів. Очікувана кількість новонароджених громадян України після проведення штучного запліднення – близько 10 000.

Направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій бюджетним коштом проводитимуться винятково за медичними показами.

Нагадаємо, вдова народила доньку через три роки після смерті чоловіка за допомогою заморожених ембріонів. Диво-дитині нещодавно виповнився рік.

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