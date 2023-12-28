В Украине будут впервые лечить бесплодие за государственные деньги

Это подарит стране 10 тысяч новорожденных каждый год.

Министерство здравоохранения впервые внедряет финансирование вспомогательных репродуктивных технологий по программе государственных гарантий медобслуживания населения.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Согласно статистическим данным, количество бесплодных пар в Украине стабильно растет, что требует активного участия со стороны государства.

Именно доступ к услугам восстановления репродуктивного здоровья является основным способом получить высокие шансы стать родителями. Однако в большинстве стран такие услуги недофинансированы и недоступны для населения, в том числе из-за стоимости и социальной стигмы. Лечение бесплодия в большинстве своем финансируется за частные средства, что часто приводит к огромным финансовым затратам со стороны будущих родителей.

Программа медицинских гарантий на 2024 год покрывает новый пакет услуг "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)".

"Если раньше эту проблему решали исключительно за частные средства, то теперь мы предоставляем возможность воспользоваться услугами по лечению бесплодия безплатно. Также важно обеспечить право на отцовство для военнослужащих. Строгие реалии военных действий и условия, в которых наши защитники и защитницы находятся длительное время, защищая нашу страну, могут негативно сказаться на репродуктивной функции. Поэтому на помощь ветеранам или женам ветеранов, мечтающих ощутить радость материнства, могут прийти врачи. Такое решение подарит нам более 10 тысяч маленьких украинцев ежегодно", — отметил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

Ставка по новому направлению по лечению бесплодия для больниц составит 60 324 гривны за предоставленную услугу. Прогнозное количество медицинских услуг – 30 400 циклов. Ожидаемое количество новорожденных граждан Украины после искусственного оплодотворения – около 10 000.

Направления женщин для проведения первого курса лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий за бюджетные средства будут проводиться исключительно по медицинским показаниям.

Напомним, вдова родила дочь через три года после смерти мужа с помощью замороженных эмбрионов. Чудо-ребенку недавно исполнился год.

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