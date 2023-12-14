Медики создали первые безгормональные мужские противозачаточные таблетки

Группа британских мужчин стала первыми в мире, кто испытал новую мужскую противозачаточную таблетку, не содержащую гормонов.

Об этом пишет Sky News.

В отличие от женских таблеток, мужской аналог YCT-529 не содержит гормонов и предотвращает выработку спермы, блокируя доступ к витамину А.

Есть надежда, что если испытания пройдут успешно, ежедневные таблетки смогут проложить путь к справедливому распределению ответственности за контрацепцию между полами.

Предыдущие версии противозачаточных мужских средств пытались подавить тестостерон, чтобы остановить выработку спермы, но это не было полностью эффективным и приводило к осложнениям.

Также читайте Противозачаточные таблетки: их преимущества и функции

Исследования, проведенные почти 100 лет назад, показали, что лишение мышей, крыс и обезьян витамина А может привести к бесплодию – факт, вдохновивший на создание новой таблетки, не содержащей гормонов. Производители утверждают, что новый метод может быть более эффективным, чем презервативы.

Доклинические исследования показали, что YCT-529 "на 99% эффективен и на 100% не имеет побочных эффектов", по словам экспертов производителя YourChoice Therapeutics из Сан-Франциско.

Новый безгормональный препарат тестируется на 16 британских мужчинах, причем начальный этап испытаний проводит компания по разработке лекарства базирующейся в Ноттингеме Quotient Sciences.

Также читайте Популярный напиток обладает противовоспалительными свойствами: что выяснили ученые

Мужчины ограничены использованием презервативов или вазэктомией для предотвращения нежелательной беременности, тогда как женщины могут выбирать между таблетками, спиралью, противозачаточными инъекциями и женскими презервативами или диафрагмами.

По данным YourChoice Therapeutics, мужская таблетка, которую следует принимать каждый день, обеспечивает больший контрацептивный эффект, чем презервативы.

YCT-529 разработала Гунда Георг, профессор Фармацевтического колледжа Университета Миннесоты. Она сказала: "Последним нововведением в области контрацепции были противозачаточные таблетки для женщин, и это произошло более 60 лет назад. Мир готов к появлению мужского противозачаточного средства и созданию препарата, не содержащего гормонов, — это просто правильный поступок, учитывая то, что мы знаем о побочных эффектах, с которыми женщины сталкиваются в течение десятилетий после приема таблеток. Мы сознательно решили ингибировать сигнальный путь витамина А в яичках, потому что почти 100 лет исследований подтвердили этот путь и показали, что бесплодие можно легко обратить вспять"

Доклинические данные показали, что препарат на 99% эффективен в предотвращении беременности у мышей и уменьшении количества сперматозоидов у обезьян после двух недель приема, сказала Георг.

Читайте главные новости дня:

Соучредитель и исполнительный директор YourChoice Therapeutics Акаш Бакши добавил: "YCT-529 блокирует белок, а не гормоны, чтобы предотвратить выработку спермы. Мы считаем, что это будет более привлекательно для мужчин, большинство из которых рассматривают предотвращение беременности как общую ответственность, даже несмотря на сегодняшние ограниченные возможности контрацепции, которые являются постоянными или лишь умеренно эффективным. Недостаток возможностей подтверждает многовековое мнение о том, что предотвращение беременности — это "ответственность женщины" Это не так, и мы стремимся продвигать первую безгормональную противозачаточную таблетку для мужчин, которая будет эффективной, удобной и временной".

Напомним, ученые предупредили женщин о веществе, которое может сорвать беременность. Ученые провели новое исследование по применению каннабиса.

Читайте также: