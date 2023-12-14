Ночью РФ атаковала дронами и ракетами: сколько воздушных целей сбило ПВО

Ночью против 14 декабря российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131" и зенитными управляемыми ракетами С-300. Силы ПВО сбили 41 дрон.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что ударными БПЛА россияне начали атаковать с 19.00 13 декабря. Оккупанты совершали пуски волнами по трем направлениям: Балаклава, Чауда (анексированный Крым) и российского Приморско-Ахтарска. Основным направлением удара дронов стала Одесщина.

"Этой ночью защитникам неба удалось сбить 41 из 42 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Подавляющее большинство — в Одесской области", — говорится в сообщении.

Тем временем шесть ОКР были выпущены около полуночи с временно оккупированной территории Херсонщины. С-300 россияне применили направления Николаевской и Херсонской областей.

Как сообщалось, поздно вечером 13 декабря и после полуночи в ряде областей была объявлена воздушная тревога. ПС информировали об опасности для юга страны. В частности, в Одесской и Херсонской области прогремели взрывы.

Также мониторинговые каналы сообщили, что во время атаки вражеский беспилотник залетел на границу между Украиной и Румынией. Мол, так россияне провоцируют НАТО.

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