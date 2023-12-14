ВСУ отбили более сотни атак врага на фронте: где было горячее всего

За прошедшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага в районе Синьковки и еще 2 атаки восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 2 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак противника возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отразили 29 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 28 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 19 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не совершал.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника вблизи Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.

Напомним, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что в Авдеевке россияне пытаются оцепить ВСУ на трех направлениях.