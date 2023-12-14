ЗСУ відбили понад сотню атак ворога на фронті: де було найгарячіше

Протягом минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна оситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога в районі Синьківки та ще 2 атаки східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 19 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не здійснював.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Нагадаємо, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що в Авдіївці росіяни намагаються оточити ЗСУ на трьох напрямках.