Дикий озвучив втрати України у війні з Росією

Головне досягнення України у війні з Росією — це співвідношення втрат. При тому, що Україна навіть була у наступі, а Росія в обороні, втрати окупантів приблизно вдвічі-втричі більші.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні “Айдар” Євген Дикий.

“Це я по людях маю на увазі. По окремих видах техніки буває, що і до п’яти разів. Весь цей час ми воюємо меншою кількістю людей порівняно з ними. І це не тому що взагалі населення Росії більше за України. Постійно відбувається це пересмикування, що Росія більша. Вибачте, воює не площа, не порожня Сибір воює — воюють люди. Так от по населенню Росія більша за Україну десь в три-чотири рази всього лише. При тому, що в нас не стоїть задача окупувати Москву і дійти до Уралу. У нас стоїть задача тільки винести ворога зі своєї території”, — каже військовий аналітик.

За словами Євгена Дикого, це співвідношення не є визначальним.

“Визначальним є те, скільки людей кожна країна виставила на фронт. І тут питання виключно до нас. А чому ми весь цей час ми виставляємо на фронт менше людей, ніж вони?” — каже Євген Дикий.

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