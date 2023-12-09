Втрата Авдіївки може обвалити весь українських фронт на сході — експерт

У разі відступу українських військ з Авдіївки існує загроза обвалу всієї лінії оборони на сході та втрати контролю над значними територіями Донбасу.

Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив Роман Світан, військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор.

"Сама Авдіївка - це висота. Східна частина міста та промзона – панівна висота, яка розташована південно-східніше Авдіївки, між ясинуватським блокпостом та самим містом, тому росіяни постійно тиснуть саме на цю висоту. Справа не в самій Авдіївці як місті, а в укріпрайоні. Бо, якщо нам відходити з висот на сході Авдіївки, то доведеться тоді піти десь на 20 км на захід до другої лінії оборони Карлівка - Очеретине. Тобто йти до наступних висот, бо в низинах ми не втримаємося", - пояснив військовий експерт.

За його словами, ці 20 км відходу можуть обвалити весь фронт, і також на півдні у бік Курахового, а це значить, що існує можливість втратити Мар'їнку. Також доведеться відходити до Карлівки, відповідно, далі буде питання щодо Вугледару. Саме такий розвиток подій зараз прогнозують росіяни.

"Ворог розташував десь від Донецька до Волновахи, якщо дивитися за таким прямокутником Донецьк - Харцизьк - Тельманове - Волноваха, там дуже багато техніки. І у росіян якраз є такий військовий задум: якщо ми посиплемося з Авдіївки, то тоді вони натиснуть по повній з Мар'їнки до Курахового, з Вугледара до Курахового. Тобто вони хочуть скласти фронт. Окупанти готуються до того, що у нас фронт посиплеться. Тому ми Авдіївку й утримуємо, ніякої тут політики нема. Це виключно військова необхідність. А якщо посиплемося і підемо на другу лінію оборони, то нам же потім доведеться повертатися назад, а це рух на висоту, втратимо дуже багато людей, техніки. На цей час оптимально – утримувати Авдіївку", - резюмував Роман Світан.

Нагадаємо, офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів про ситуації поблизу Авдіївки та відповів, чи контролюють українські військові коксохім.

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