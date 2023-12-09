Потеря Авдеевки может обрушить весь украинский фронт на востоке — эксперт

В случае отступления украинских войск из Авдеевки существует угроза обрушения всей линии обороны на востоке и потери контроля над значительными территориями Донбасса.

Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал Роман Свитан, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный лётчик-инструктор.

"Сама Авдеевка — это высота. Восточная часть города и промзона — господствующая высота, расположенная юго-восточнее Авдеевки, между ясинватским блокпостом и самим городом, поэтому россияне постоянно давят именно на эту высоту. Дело не в самой Авдеевке как городе, а в укрепе "Потому что если нам отходить с высот на востоке Авдеевки, то придется тогда пойти где-то на 20 км к западу ко второй линии обороны Карловка — Очеретино. То есть идти до следующих высот, потому что в низинах мы не удержимся", — объяснил военный эксперт.

По его словам, эти 20 км отхода могут обрушить весь фронт, а также на юге в сторону Курахового, а это значит, что существует возможность потерять Марьинку. Также придется отходить в Карловку, соответственно, дальше будет вопрос по Угледару. Именно такое развитие событий сейчас прогнозируют россияне.

"Враг расположил где-то от Донецка до Волновахи, если смотреть за таким прямоугольником Донецк – Харцызск – Тельманово – Волноваха, там очень много техники. И у россиян как раз есть такой военный замысел: если мы посыплемся из Авдеевки, то тогда они нажмут по полной с Марьинки в Курахово, из Угледара в Курахово. То есть они хотят сложить фронт. Оккупанты готовятся к тому, что у нас фронт посыплется. Поэтому мы Авдеевку и удерживаем, никакой здесь политики нет. Это исключительно военная необходимость. А если посыплемся и пойдем на вторую линию обороны, нам же потом придется возвращаться назад, а это движение на высоту, потеряем очень много людей, техники. На это время оптимально — удерживать Авдеевку", — резюмировал Роман Свитан.

Напомним, офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о ситуациях вблизи Авдеевки и ответил, контролируют ли украинские военные коксохим.

Читайте также: