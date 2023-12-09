Барабаш рассказал о самых больших проблемах в Авдеевке

В настоящее время в Авдеевке Донецкой области остается более 1,2 тыс. гражданских. Самой большой проблемой для города остается логистика.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша.

По его словам, после обострения боевых действий эвакуация местных жителей активизировалась, но сейчас снова замедлилась. В частности, и из-за ситуации безопасности.

"Многие ответы люди говорят, когда отказываются ехать. Одна из таких причин — безопасность по дороге. Люди все видят и слышат... Есть такие, которые откровенно не хотят уезжать, есть и "ждуны", но их немного", — сказал Барабаш .

Барабаш говорит, что самой большой проблемой остается логистика. Пока еда и другие необходимые вещи в город завозятся одной трассой, она опасна. По словам Барабаша, запас еды в Авдеевке есть, но с питьевой водой есть проблемы.

Как сообщалось, Виталий Барабаш сообщил, что вокруг Авдеевки продолжаются "мясные штурмы". Российские оккупанты давят по всей линии обороны вокруг города.

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