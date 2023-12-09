Где в Украине самые высокие зарплаты: названы города

Больше всего денег получают киевляне, а меньше всего – жители Сумщины.

Самые высокие зарплаты среди украинских городов традиционно предлагаются в Киеве.

Об этом пишет издание OBOZ.UA со ссылкой на данные большого кадрового портала.

В крупных городах работодатели предлагают украинцам заработную плату от средних 14 000 грн (в Сумах) до 21 300 грн (в Киеве).

Например, в столице больше готовы платить C++ developer'ам (специалистам, полноценно знающим тонкости языка программирования C++) – в среднем 110 000 грн. Меньше всего – руководителям кружков, 6 700 грн.

Почти столько же, как и в Киеве, предлагают в Херсоне – в среднем 21 000 грн. Наибольшую сумму, по данным большого кадрового портала, военнослужащим – средние 72 500 грн. Наименьшее – кассирам, 11 200 грн.

На третьем месте – Львов, где средняя предлагаемая зарплата составляет 19 300 грн. Больше здесь готовы платить военнослужащим – в среднем 75 000 грн. Меньше: уборщицам, 10 000 грн, организаторам, педагогам-организаторам – 10 500 грн.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Сумах – в среднем 14 000 грн. Здесь готовы платить:

больше всего – военнослужащим, 72 500 грн

меньше всего – уборщицам, 7 200 грн, а также няням – 7 700 грн

Минимальная зарплата в Украине в 2024 году: сумма

Правительство на очередном заседании приняло бюджет на 2024 год. Поэтому уже известно, какими могут быть суммы минимальной зарплаты, прожиточного минимума и т.п.

Если говорить о размере минимальной заработной платы в Украине, то с 1 января 2024 года минимальная зарплата будет меняться.

Минимальная заработная плата в месячном размере с 1 января может составлять 7100 грн. С 1 июля 2024 — 8000 грн.

А вот прожиточный минимум также не будет стоять на месте. Так, в 2023 году на одного человека сумма минимального обеспечения — 2589 грн. А в 2024 году она может вырасти до 2920 грн.

Ранее в НБУ сообщили, что в Украине сохранилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. На фоне этого украинцам начали увеличивать зарплату.

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