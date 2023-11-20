Выплаты военным 2023: кто может получить зарплату 100 тысяч в Украине

Размер денежного довольствия мобилизованных в Украине зависит от нескольких факторов. Они могут дополнительно получать вознаграждение в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен в месяц. Кроме того, военнослужащие имеют право на сохранение места работы и заработка там. А также денежную помощь в случае получения боевой травмы, ранения, контузии или установления инвалидности.

Как в Украине выплачивается зарплата мобилизованным, в комментарии сайту ТСН.ua пояснила адвокат Марина Бекало.

Сколько получает мобилизованный военный

Денежное довольствие, которое получает военнослужащий в связи с прохождением им военной службы, в частности во время мобилизации, зависит от его должности, воинского звания, рода войск, места службы и т.д., состоящего из должностного оклада, оклада по воинскому званию, дополнительные доплаты и прибавки. Например, за выслугу лет, степень и ученое звание, премии за выполнение особых задач.

Действительно ли у военных удерживают суммы зарплаты по месту работы

Согласно статье 119 Кодекса законов о труде Украины работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предоставляются гарантии и льготы в виде сохранения места работы, должности и главное, среднего заработка по месту работы, на которых они работали на время призыва.

Порядок исчисления среднего заработка призванного на военную службу работника предусмотрен Постановлением КМУ №100 от 08.02.1995г. При исчислении среднего заработка работодатель включает в себя основную заработную плату, доплаты и надбавки, производственные премии и другие вознаграждения.

“Указанным порядком и никаким нормативно-правовым актом не предусмотрены вычеты из начисленного среднего заработка суммы дополнительных доходов, в частности в виде денежного довольствия, который работник получает в связи с прохождением им военной службы. Сохранение его среднего заработка является гарантией, устанавливаемой законодательством”, — рассказала Марина Бекало.

Кто может получить зарплату 100, 50 и 30 тысяч

Постановлением КМУ №168 от 28.02.2022 предусматривается дополнительные вознаграждения военнослужащим во время действия военного положения в размере 30 000 грн в расчете на месяц. А при выполнении боевых задач непосредственно в районах ведения боевых действий в размере 100 000 грн.

Дополнительное вознаграждение в размере 50 000 грн в месяц выплачивается военнослужащим, которые выполняют боевые (специальные) задания в составе органа военного управления, осуществляющего управление воинскими частями и подразделениями, ведущими боевые действия на линии боевого столкновения.

Выплаты за ранения, травмы и контузии

В случае получения боевой травмы, ранения или контузии, военнослужащему также дополнительно выплачивается вознаграждение 100 000 грн за все время пребывания на лечении в учреждениях здравоохранения или отпуска по состоянию здоровья. Выплаты производятся на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Помощь при установлении инвалидности

Законом ”О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” предусматриваются дополнительные льготы и гарантии, в частности, денежная помощь в случае временной потери трудоспособности или установления инвалидности. Подтверждающими документами, предоставляющими право на получение такого вида дополнительных выплат, являются соответствующие выводы ВЛК, устанавливающие причинную связь расстройств здоровья непосредственно с прохождением военной службы.

Отметим, что Министерство обороны запустило сайт со всеми деталями денежного довольствия и социальной защиты военных. На нем есть калькулятор, где можно самому сосчитать свое денежное довольствие.

Раньше ТСН.ua писал о том, как изменился уровень зарплат в Украине на второй год войны. Читайте, где платят больше всего и чего ждать дальше.

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