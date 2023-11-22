Пирог с айвой: очень простой рецепт

Рецепт пирога с айвой ароматный, вкусный и очень полезный. Приготовить такую выпечку будет совсем несложно: смешайте все ингредиенты и поставьте в духовой шкаф.
Ингредиенты
- айва
- 1 шт.
- мука
- 150 г
- яйца
- 3 шт.
- сахар
- 150 г
- масло растительное
- 120 мл +для смазывания формы
- сода пищевая
- 1 ч. л.
- уксус
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
- сахарная пудра
- Айву помойте, очистите шкурку, удалите сердцевину и натрите на крупной терке.
- Взбейте яйца с сахаром до пышной белой пены. Добавьте просеянную муку, соль и соду погашенную уксусом. Перемешайте тесто лопаткой, добавьте растительное масло и айву. Еще раз хорошо перемешайте.
- Бока формы смажьте растительным маслом, а дно застелите пергаментом. Выложите тесто в форму. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Пирог посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Погасить соду можно столовой ложкой лимонного сока.
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