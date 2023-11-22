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Пирог с айвой: очень простой рецепт

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
2 422 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
537
Время на прочтение
1 мин
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Пирог с айвой: очень простой рецепт

Пирог с айвой / Фото: Credits

Рецепт пирога с айвой ароматный, вкусный и очень полезный. Приготовить такую выпечку будет совсем несложно: смешайте все ингредиенты и поставьте в духовой шкаф.

Ингредиенты

айва
1 шт.
мука
150 г
яйца
3 шт.
сахар
150 г
масло растительное
120 мл +для смазывания формы
сода пищевая 
1 ч. л.
уксус
1 ст. л.
соль
щепотка
сахарная пудра
  1. Айву помойте, очистите шкурку, удалите сердцевину и натрите на крупной терке.
  2. Взбейте яйца с сахаром до пышной белой пены. Добавьте просеянную муку, соль и соду погашенную уксусом. Перемешайте тесто лопаткой, добавьте растительное масло и айву. Еще раз хорошо перемешайте.
  3. Бока формы смажьте растительным маслом, а дно застелите пергаментом. Выложите тесто в форму. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Пирог посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Погасить соду можно столовой ложкой лимонного сока.

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Дата публикации
Просмотры
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