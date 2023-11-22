Категорія
Десерти
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пиріг з айвою: дуже простий рецепт

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
2 422 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
537
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пиріг з айвою: дуже простий рецепт

Пиріг з айвою / Фото: Credits

Рецепт пирога з айвою - ароматного, смачного та дуже корисного. Приготувати таку випічку буде зовсім нескладно: змішайте всі інгредієнти та поставте в духовку.

Інгредієнти

айва
1 шт.
борошно
150 г
яйця
3 шт.
цукор
150 г
олія
120 мл + для змащування форми
сода харчова
1 ч. л.
оцет
1 ст. л.
сіль
щіпка
цукрова пудра
  1. Айву помийте, очистіть шкірку, видаліть серцевину і натріть на тертці.
  2. Збийте яйця з цукром до пишної білої піни. Додайте просіяне борошно, сіль і соду погашену оцтом. Перемішайте тісто лопаткою, додайте олію та айву. Ще раз добре перемішайте.
  3. Боки форми змастіть олією, а дно застеліть пергаментом. Викладіть тісто у форму. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Пиріг посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Погасити соду можна столовою ложкою лимонного соку.

Читайте також:

Простий рецепт ролліні з куркою та грибами

Простий рецепт ролліні з куркою та грибами

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
537
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація