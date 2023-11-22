Пиріг з айвою: дуже простий рецепт

Рецепт пирога з айвою - ароматного, смачного та дуже корисного. Приготувати таку випічку буде зовсім нескладно: змішайте всі інгредієнти та поставте в духовку.
Інгредієнти
- айва
- 1 шт.
- борошно
- 150 г
- яйця
- 3 шт.
- цукор
- 150 г
- олія
- 120 мл + для змащування форми
- сода харчова
- 1 ч. л.
- оцет
- 1 ст. л.
- сіль
- щіпка
- цукрова пудра
- Айву помийте, очистіть шкірку, видаліть серцевину і натріть на тертці.
- Збийте яйця з цукром до пишної білої піни. Додайте просіяне борошно, сіль і соду погашену оцтом. Перемішайте тісто лопаткою, додайте олію та айву. Ще раз добре перемішайте.
- Боки форми змастіть олією, а дно застеліть пергаментом. Викладіть тісто у форму. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Пиріг посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Погасити соду можна столовою ложкою лимонного соку.
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