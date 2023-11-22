Ви з роду багатіїв, якщо ваше прізвище звучить так: перевірте своє

Кожне українське прізвище має свою історію і може багато чого розповісти про свого власника. Наприклад, про приналежність його предків до того чи іншого соціального класу. Про це у своїй роботі «Сучасні українські прізвища» пише мовознавець Юрій Редько.

Які українські прізвища вказують на соціальний статус

Зі слів мовознавця, деякі українські прізвища вказують на класове розшарування тогочасного суспільства. Зокрема йдеться про поділ на багатих та бідних.

Багач (Богач) – це прізвище найпоширеніше у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Одеській областях. Від цього прізвища утворилися такі: Богачевич, Богачевський, Богатчук, Богатирський, Багацький та Богачишин.

– це прізвище найпоширеніше у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Одеській областях. Від цього прізвища утворилися такі: Богачевич, Богачевський, Богатчук, Богатирський, Багацький та Богачишин. Дука – це синонім до слова багатій. Похідне від нього – Дученко.

– це синонім до слова багатій. Похідне від нього – Дученко. Скоробагатий чи Скоробогацький – у народі таке прізвище давали людям, які могли швидко розбагатіти.

– у народі таке прізвище давали людям, які могли швидко розбагатіти. Дідич – багата людина, що стала власником цілого села. Це прізвище найбільш поширене у Київській, Львівській, та Івано-Франківській областях.

– багата людина, що стала власником цілого села. Це прізвище найбільш поширене у Київській, Львівській, та Івано-Франківській областях. Кармазін. Таке прізвище походить від назви дорогого закордонного, наприклад, англійського сукна. Таким крамом на той час могли володіти лише дуже багаті люди. Кармазинами також називали тоді багату козацьку старшину. Прізвище Кармазін походить із Львівської області.

Таке прізвище походить від назви дорогого закордонного, наприклад, англійського сукна. Таким крамом на той час могли володіти лише дуже багаті люди. Кармазинами також називали тоді багату козацьку старшину. Прізвище Кармазін походить із Львівської області. Фалендиш – із німецької мови перекладається як «найкраще лондонське сукно», яким також могли володіти лише багаті люди. Це прізвище найбільше розповсюджене у Львівській області.

– із німецької мови перекладається як «найкраще лондонське сукно», яким також могли володіти лише багаті люди. Це прізвище найбільше розповсюджене у Львівській області. Шляхта. Таке прізвище давали представникам привілейованого шару – шляхті, Стародавньої Польщі (тоді Речі Посполитої). Це прізвище розповсюджене у Закарпатській області. Хоча його власники, колись вихідці з бідного селянства, навряд чи належали до шляхтичів. Найімовірніше, вони отримали його як прізвисько. Можливо, люди підсміювалися над їхніми спробами уподібнитися до вищого класу.

Таке прізвище давали представникам привілейованого шару – шляхті, Стародавньої Польщі (тоді Речі Посполитої). Це прізвище розповсюджене у Закарпатській області. Хоча його власники, колись вихідці з бідного селянства, навряд чи належали до шляхтичів. Найімовірніше, вони отримали його як прізвисько. Можливо, люди підсміювалися над їхніми спробами уподібнитися до вищого класу. Шляхетка і Шляхтич також походять від колишніх прізвиськ, які перейшли у прізвища. Найбільш розповсюджені в Івано-Франківській області.

також походять від колишніх прізвиськ, які перейшли у прізвища. Найбільш розповсюджені в Івано-Франківській області. Мостіпан і Мастіпан. Стародавня шляхта мала титул «його милість пан», польською це було як miscipan, mospan. Спочатку ці титули ставали прізвиськами, а потім перейшли у прізвища.

Стародавня шляхта мала титул «його милість пан», польською це було як miscipan, mospan. Спочатку ці титули ставали прізвиськами, а потім перейшли у прізвища. Панич, Панчик, Паник, Панонько, Паночко, Панця, Панів – ці прізвища утворилися від слова «пан».

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