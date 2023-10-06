Тістечко "Мурашник": рецепт улюбленого десерту

Якщо у вас намічається дитяче свято чи фуршет, ідеальний варіант – тістечка "Мурашник". Альтернатива торту, коли замість нього маса формується порційними тістечками. Для десерту вам треба спекти тісто і перемішати його зі згущеним молоком і медом, а потім сформувати печиво у формі конусів.
Інгредієнти
- борошно
- 4–4,5 скл.
- маргарин
- 250 г
- яйце
- 1 шт.
- молоко
- 3 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- згущене молоко варене
- 500 г
- мед
- 1,5 ст. л.
- Маргарин натріть на тертці. Додайте молоко, цукор, сіль, яйце та борошно, щоб вийшло дуже круте тісто. Швидко замісіть і покладіть його до морозильної камери на 30 хвилин.
- Дістаньте тісто з камери і натріть його на великій тертці. Пересипайте його борошном і перемішуйте. Потім на ситі просійте тісто (борошно після просіяного тіста не потрібне).
- На змащене олією деко викладіть натерте тісто.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 10-15 хвилин до золотистого кольору. Остудіть, протріть тісто між долонями, щоб воно розпалося на дрібні крихти.
- Згущене молоко змішайте з медом і залийте отриманою сумішшю крихти. Все добре перемішайте.
- Візьміть чарку. Періодично злегка змочуйте її всередині холодною водою. Набирайте тісто в чарку і формуйте тістечка у формі конусів. Поставте печиво на одну-дві години до холодильника.
Поради:
- Тістечко можна робити будь-якої форми, можна просто руками у формі конусів.
- В морозильній камері тісто можна потримати й довше, щоб воно добре натиралося на тертці.
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