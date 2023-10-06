Тістечко "Мурашник": рецепт улюбленого десерту

Якщо у вас намічається дитяче свято чи фуршет, ідеальний варіант – тістечка "Мурашник". Альтернатива торту, коли замість нього маса формується порційними тістечками. Для десерту вам треба спекти тісто і перемішати його зі згущеним молоком і медом, а потім сформувати печиво у формі конусів.