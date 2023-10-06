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Тістечко "Мурашник": рецепт улюбленого десерту

Час приготування
2 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
415 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1026
Час на прочитання
2 хв
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Тістечко "Мурашник": рецепт улюбленого десерту

Тістечко "Мурашник" / Фото: Credits

Якщо у вас намічається дитяче свято чи фуршет, ідеальний варіант – тістечка "Мурашник". Альтернатива торту, коли замість нього маса формується порційними тістечками. Для десерту вам треба спекти тісто і перемішати його зі згущеним молоком і медом, а потім сформувати печиво у формі конусів.

Інгредієнти

борошно
4–4,5 скл.
маргарин
250 г
яйце
1 шт.
молоко
3 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
сіль
щіпка
згущене молоко варене
500 г
мед
1,5 ст. л.
  1. Маргарин натріть на тертці. Додайте молоко, цукор, сіль, яйце та борошно, щоб вийшло дуже круте тісто. Швидко замісіть і покладіть його до морозильної камери на 30 хвилин.
  2. Дістаньте тісто з камери і натріть його на великій тертці. Пересипайте його борошном і перемішуйте. Потім на ситі просійте тісто (борошно після просіяного тіста не потрібне).
  3. На змащене олією деко викладіть натерте тісто.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 10-15 хвилин до золотистого кольору. Остудіть, протріть тісто між долонями, щоб воно розпалося на дрібні крихти.
  5. Згущене молоко змішайте з медом і залийте отриманою сумішшю крихти. Все добре перемішайте.
  6. Візьміть чарку. Періодично злегка змочуйте її всередині холодною водою. Набирайте тісто в чарку і формуйте тістечка у формі конусів. Поставте печиво на одну-дві години до холодильника.

Поради:

  • Тістечко можна робити будь-якої форми, можна просто руками у формі конусів.
  • В морозильній камері тісто можна потримати й довше, щоб воно добре натиралося на тертці.

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Дата публікації
Перегляди
1026
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