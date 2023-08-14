Яблучний тарт: класичний рецепт

Яблучний пиріг – це завжди хороша ідея. Відкритий яблучний пиріг – тарт – гарний і на дріжджовому тісті, якщо розкатати його тонко. Подавати його можна із морозивом.

Інгредієнти борошно 420 г цукор 25 г швидкорозчинні дріжджі 1 ч. л. дрібна морська сіль 1 ч. л. тепла вода 170 мл вершкове масло 35 г яблука 2 шт. розтоплене вершкове масло 55 г цукор 65 г

1. У чаші електричного міксера, оснащеного насадкою-гаком для тіста, змішайте борошно, цукор, дріжджі, сіль, воду та олію на низькій швидкості протягом 3 хвилин. Збільште швидкість до середньої та перемішуйте ще 4 хвилини.

2. Перекладіть тісто в трохи змащену маслом миску. Накрийте поліетиленовою плівкою і дайте піднятися в теплому місці протягом 1 години, доки воно не збільшиться вдвічі.

3. Коли тісто підніметься, застеліть деко пергаментним папером. На злегка посипаній борошном поверхні розкатайте тісто в коло шириною близько 30 см. Акуратно перекладіть на підготовлене деко. Накрийте та дайте піднятися протягом 20 хвилин.

4. До кінця піднімання розігрійте духовку до 220 градусів.

5. Наріжте яблука тонкими слайсами.

6. Поступово розподіліть яблука по тісту. Розгорніть скибочки віялом, а потім перекрийте віялові секції за необхідності, щоб усі яблука помістилися зверху, але залишивши 2-3 см зайвого тіста по всьому діаметру.

7. Помірно збризкайте яблука розтопленим маслом і посипте їх цукром.

8. Перемістіть у духовку і запікайте, доки край не стане темно-золотистим, а яблука не стануть м'якими, від 20 до 25 хвилин. Охолодіть щонайменше 20 хвилин перед подаванням на стіл.

Читайте також: