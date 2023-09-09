У ГУР прокоментували, чи міг Ілон Маск завадити атаці України на флот РФ

В українських бійців справді було кілька проблем зі Starlink.

У четвер, 7 вересня, видання CNN повідомило, що американський мільярдер Ілон Маск міг завадити атаці України на Чорноморський флот.

Цю інформацію прокоментував представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що ці повідомлення треба перевірити, відтак Україна не звинувачуватиме Ілона Маска у підіграванні Росії.

"Інформацію про те, що Маск начебто відключив Starlink, потрібно перевіряти і перевіряти, до того ж кілька разів. Можливо, призначити певну групу, яка вивчатиме це питання", – констатував Скібіцький.

Крім того, у ГУР зазначили, що РФ проводить потужну компанію, аби викривлювати певну інформацію.

Попри це, за словами Скібіцького, зі Starlink в українських бійців справді було кілька проблем, утім, вони могли виникнути через неправильне застосування цих систем зв'язку.

Раніше стало відомо, що американський бізнесмен, власник SpaceX Ілон Маск у 2022 році розпорядився відключити мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя окупованого Росією Криму, щоб зірвати українську атаку на Чорноморський флот РФ.

Сам Ілон Маск спростував затвердження телекомпанії CNN про відключення 2022 року Україні доступу до його сервісу Starlink біля узбережжя Криму.

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