Ілон Маск відповів на звинувачення у відключенні Starlink біля Криму

Ілон Маск спростував затвердження телекомпанії CNN про відключення 2022 року Україні доступу до його сервісу Starlink біля узбережжя Криму. Але він уточнив, що система в цьому районі не була включена і він відхилив запит України на її активацію через побоювання щодо можливої атаки ЗСУ проти російського флоту.

Про це він написав у Twitter.

"Від державних органів (України - ред.) надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя. Очевидно, що мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого військового акту та ескалації конфлікту”, — написав Маск.

Також Маск закликав обидві сторони досягти мирної угоди, адже, за його словами, з боку обох країн гине багато людей.

Нагадаємо, CNN повідомило, що Ілон Маск 2022 року таємно наказав своїм інженерам відключити супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, щоб зірвати атаку Сил оборони України на військово-морський флот країни-агресора Росії.

Крім того, CNN із посиланням на джерела повідомляв, що Маск просував свій "мирний план" щодо України на конференціях і в розмовах з учасниками аналітичних центрів, а також "натякав на контакти з Кремлем".

Невдовзі Vice із посиланням на американського політолога і засновника компанії Eurasia Group Яна Бреммера повідомило, що Маск перед своїми скандальними твітами про варіант "миру" між Україною і Росією говорив із Путіним.

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