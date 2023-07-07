Ілон Маск погрожує Цукербергу судом через новий застосунок Threads

Компанія Ілона Маска, яка володіє соцмережею Twitter, погрожує судом проти Meta Марка Цукерберга через її нову текстову платформу.

Також читайте Ілон Маск зібрався йти з посади гендиректора Twitter

У Ілона Маска звинуватили Цукерберга у браконьєрстві колишніх співробітників для створення нібито програми-копії, інформує Semafor.

У середу, 5 липня, компанія Instagram Meta представила новий застосунок Threads, який буде текстовим компаньйон Instagram. За дизайном він нагадує соцмережу Twitter та інші соціальні платформи.

Через кілька годин після запуску нових платформи головний юрист Twitter Алекс Спіро надіслав листа генеральному директору Meta Марку Цукербергу. У листі він звинуватив Цукерберга та його компанію у "систематичному, навмисному та незаконному привласненні комерційної таємниці Twitter та іншої інтелектуальної власності".

"Twitter має намір суворо дотримуватись своїх прав на інтелектуальну власність і вимагає, щоб Meta вжила негайних заходів, щоб припинити використання будь-яких комерційних секретів Twitter або іншої конфіденційної інформації", - написав Спіро в листі.

Крім того, юрист компанії Ілона Маска звинуватив Meta в тому, що вона найняла десятки колишніх співробітників Twitter, у яких є був і залишається доступ до комерційних секретів Twitter та іншої вкрай конфіденційної інформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Meta запустила новий продукт, який приєднаний до застосунку Instagram. Називається він Threads і нагадує своїм функціоналом Twitter.

Крім того, ми раніше інформували, що щоб переглянути контент на платформі мікроблогів Twitter, користувачам буде запропоновано створити обліковий запис або увійти в уже чинний.

Читайте також: