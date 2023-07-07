Илон Маск угрожает Цукербергу судом из-за нового приложения Threads

Компания Илона Маска, владеющая соцсетью Twitter, угрожает судом против Meta Марка Цукерберга из-за ее новой текстовой платформы.

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У Илона Маска обвинили Цукерберга в браконьерстве бывших сотрудников для создания якобы программы-копии, сообщает Semafor.

В среду, 5 июля, компания Instagram Meta представила новое приложение Threads, которое будет текстовым компаньоном Instagram. По дизайну он напоминает соцсеть Twitter и другие социальные платформы.

Через несколько часов после запуска новых платформ главный юрист Twitter Алекс Спиро направил письмо генеральному директору Meta Марку Цукербергу. В письме он обвинил Цукерберга и его компанию в "систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны Twitter и другой интеллектуальной собственности".

"Twitter намерен строго соблюдать свои права на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta приняла немедленные меры, чтобы прекратить использование каких-либо коммерческих секретов Twitter или другой конфиденциальной информации", — написал Спиро в письме.

Кроме того, юрист компании Илона Маска обвинил Meta в том, что она наняла десятки бывших сотрудников Twitter, у которых был и остается доступ к коммерческим секретам Twitter и другой крайне конфиденциальной информации.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Meta запустила новый продукт, подключенный к приложению Instagram. Называется он Threads и напоминает своим функционалом Twitter.

Кроме того, мы ранее информировали, что чтобы просмотреть контент на платформе микроблогов Twitter, пользователям будет предложено создать аккаунт или войти в действующий.

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