Twitter возвращает синие отметки для пользователей-миллионников

Социальная сеть Twitter восстанавливает функцию синих меток для пользователей, имеющих более 1 миллиона подписчиков. Ее уже вернули Бейонсе, Гарри Кейну, Ричарду Осману и Виктории Бекхэм.

Об этом информирует BBC.

Также пользователи соцсети, принадлежащей Илону Маску, могут получить и золотую отметку, но за нее нужно платить.

Как известно синюю отметку первоначально создали, чтобы аутентифицировать пользователей. Это потребовалось, чтобы остановить распространение поддельных аккаунтов, публикующих дезинформацию.

В прошлом году сеть Twitter ввела услугу Blue. Она разрешила обычным пользователям платить за отметку синего цвета, которую раньше могли получить только знаменитые персоны. Нововведение привело к тому, что некоторые вводили людей в заблуждение, выдавая себя за звезд или аккаунт большого бренда. Поэтому компания немного видоизменила услугу и начала отделять обычных и известных людей, верифицировавших профили, отметками разных цветов.

Ранее мы сообщали о появлении новой услуги Meta Verified в Facebook и Instagram. Она позволит пользователям верифицировать свои аккаунты. Синюю отметку у названия профиля смогут получить все желающие, но за деньги.