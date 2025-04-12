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В МИД "разнесли" соцсеть Маска за содействие России: какая причина
В МИД Украины считают соцсеть X виновной в умалчивании военных преступлений России.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий возмутился, что социальная сеть X (бывший Twitter), принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, маркирует публикации о гибели украинских детей от российских обстрелов как «шокирующий контент».
Об этом Тихий написал в этой соцсети Х.
По его мнению, соцсеть Илона Маска умалчивает о военных преступлениях России.
«Серьезно, X? С каких пор количество украинских детей, убитых Россией, считается „шокирующим контентом“? Это не о защите пользователей от жестких изображений. Это замалчивание военных преступлений России. Это позорно, и это решение должно быть отменено», — отметил дипломат.
Ранее Маск заявил, что продал соцсети X своему стартапу по разработке искусственного интеллекта xAI.