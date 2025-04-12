ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2436
Время на прочтение
1 мин

В МИД "разнесли" соцсеть Маска за содействие России: какая причина

В МИД Украины считают соцсеть X виновной в умалчивании военных преступлений России.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
МИД против соцсети Х

МИД против соцсети Х / © Associated Press

Представитель МИД Украины Георгий Тихий возмутился, что социальная сеть X (бывший Twitter), принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, маркирует публикации о гибели украинских детей от российских обстрелов как «шокирующий контент».

Об этом Тихий написал в этой соцсети Х.

По его мнению, соцсеть Илона Маска умалчивает о военных преступлениях России.

«Серьезно, X? С каких пор количество украинских детей, убитых Россией, считается „шокирующим контентом“? Это не о защите пользователей от жестких изображений. Это замалчивание военных преступлений России. Это позорно, и это решение должно быть отменено», — отметил дипломат.

Ранее Маск заявил, что продал соцсети X своему стартапу по разработке искусственного интеллекта xAI.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
2436
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie