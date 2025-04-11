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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
136
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на выходные 12-13 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар не изменился в цене.

Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на субботу и воскресенье, 12-13 апреля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США не изменилась и составляет 41,40 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,40 (+0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 45,84 (+0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 10,77 (+0 коп.)

Напомним, курс валют продолжает создавать сюрпризы, но в этот раз приятные — после непродолжительного роста американская валюта снова подешевела. Некоторые аналитики считают, что здесь есть вклад и рядовых украинцев, потому что в последнее время население меньше доверяет доллару — спрос на него снижается.

Дата публикации
Количество просмотров
136
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