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В Украине 12 апреля будет сильная магнитная буря
Все прогнозы ученых – предварительные.
В субботу, 12 апреля, в Украине снова ожидается сильная солнечная активность с К-индексом 5. Красный уровень, соответствующий мощным магнитным бурям.
Об этом сообщает meteoagent.
Заметим, что активность Солнца достаточно мощна с 2 апреля. Да, только 11 апреля солнечная активность опустилась ниже красного уровня. В преддверии магнитная буря имела К-индекс 4 (желтый).
Отметим, что все прогнозы ученых - предварительные, потому что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.