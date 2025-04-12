В Украине 12 апреля будет сильная магнитная буря

Магнитная буря. / © Credits

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В субботу, 12 апреля, в Украине снова ожидается сильная солнечная активность с К-индексом 5. Красный уровень, соответствующий мощным магнитным бурям.

Об этом сообщает meteoagent.

Заметим, что активность Солнца достаточно мощна с 2 апреля. Да, только 11 апреля солнечная активность опустилась ниже красного уровня. В преддверии магнитная буря имела К-индекс 4 (желтый).

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Прогноз магнитных бурь. Фото: meteoagent.

Отметим, что все прогнозы ученых - предварительные, потому что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.