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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
66
Время на прочтение
1 мин

В Украине 12 апреля будет сильная магнитная буря

Все прогнозы ученых – предварительные.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Credits

В субботу, 12 апреля, в Украине снова ожидается сильная солнечная активность с К-индексом 5. Красный уровень, соответствующий мощным магнитным бурям.

Об этом сообщает meteoagent.

Заметим, что активность Солнца достаточно мощна с 2 апреля. Да, только 11 апреля солнечная активность опустилась ниже красного уровня. В преддверии магнитная буря имела К-индекс 4 (желтый).

Прогноз магнитных бурь. Фото: meteoagent.

Прогноз магнитных бурь. Фото: meteoagent.

Отметим, что все прогнозы ученых - предварительные, потому что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Дата публикации
Количество просмотров
66
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