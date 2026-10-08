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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 8 октября: какова ее мощность

По данным ученых, пока метеоусловия спокойны, но вскоре возможно незначительное усиление геомагнитных условий.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В четверг, 8 октября, активность Солнца ослабит. Магнитная буря опустится до слабого уровня и будет соответствовать К-индексу 1,7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, скорость солнечного ветра вернулась на фоновый уровень. Ожидается, что спокойные геомагнитные условия сохранятся в течение первого прогнозируемого интервала.

Впрочем, уже через несколько дней Землю может накрыть волна геомагнитной активности. Корональный выброс массы (CME), произошедший накануне после солнечной вспышки класса M1.4, достигнет Земли. Это может повлечь за собой усиление геомагнитных возмущений и даже магнитные бури уровня G1 и G2.

Магнитная буря 8 октября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 8 октября. Фото: Meteoagent.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

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