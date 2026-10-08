Магнітна буря 8 жовтня: яка її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

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У четвер, 8 жовтня, активність Сонця послабиться. Магнітна буря опуститься до слабкого рівня і відповідатиме К-індексу 1,7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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За даними науковців, швидкість сонячного вітру повернулася до фонового рівня. Очікується, що спокійні геомагнітні умови збережуться протягом першого прогнозованого інтервалу.

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Втім, вже за кілька днів Землю може накрити хвиля геомагнітної активності. Корональний викид маси (CME), який стався напередодні після сонячного спалаху класу M1.4, досягне Землі. Це може спричинити посилення геомагнітних збурень і навіть магнітні бурі рівня G1 та G2.

Магнітна буря 8 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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