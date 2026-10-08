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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 8 жовтня: яка її потужність

За даними науковців, поки метеоумови спокійні, але незабаром можливе незначне посилення геомагнітних умов.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У четвер, 8 жовтня, активність Сонця послабиться. Магнітна буря опуститься до слабкого рівня і відповідатиме К-індексу 1,7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

За даними науковців, швидкість сонячного вітру повернулася до фонового рівня. Очікується, що спокійні геомагнітні умови збережуться протягом першого прогнозованого інтервалу.

Втім, вже за кілька днів Землю може накрити хвиля геомагнітної активності. Корональний викид маси (CME), який стався напередодні після сонячного спалаху класу M1.4, досягне Землі. Це може спричинити посилення геомагнітних збурень і навіть магнітні бурі рівня G1 та G2.

Магнітна буря 8 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 8 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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