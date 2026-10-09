Хуситы атаковали аэропорт Саудовской Аравии: Lufthansa и Air India отменили полеты

Йеменские хуситы / © Associated Press

Реклама

В четверг, 8 октября, йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту в Эр-Рияде, в результате которого был поврежден пассажирский самолет.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Группировка заявила, что нанесла удар по аэропорту Эр-Рияда, а также призвала работников держаться подальше от энергетических объектов, которые, по их словам, могут стать целями последующих атак.

Реклама

Значительные повреждения получил коммерческий самолет саудовской государственной авиакомпании Saudia Airlines. По словам трех человек, осведомленных о ситуации, воздушное судно загорелось на стоянке возле терминала аэропорта.

Собеседники отметили, что, вероятно, к моменту атаки пассажиров в самолете не было. В то же время они не исключили возможности того, что в результате инцидента кто-то мог пострадать.

На видео, которое проверило Reuters, виден густой черный дым и пламя, вздымающиеся над аэропортом Эр-Рияда.

Авиакомпании Lufthansa и Air India заявили о приостановке полетов в Эр-Рияд после атак хуситов.

Реклама

Отдельно саудовские чиновники сообщили, что обломки перехваченной ракеты попали в детский сад и медицинский комплекс в Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы заявили о начале блокады Саудовской Аравии и объявили всеобщую мобилизацию на подконтрольных территориях.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп предупредил Тегеран, что в случае продолжения атак Иран и его союзники испытывают мощные последствия от США.

Новости партнеров

Новости партнеров