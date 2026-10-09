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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Польша подняла авиацию из-за ударов России: происходящее

Польские наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были переведены в состояние наивысшей готовности.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Польша поднимала в воздух истребители

Польша поднимала в воздух истребители / © PAP

В ночь на 9 октября Польша подняла в воздух военную авиацию из-за очередной российской атаки по западным регионам Украины.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши (RSZ) в соцсети X.

«В связи с ударами Российской Федерации по целям в западной части Украины, наносимым с применением средств воздушного нападения, в польском воздушном пространстве действует военная авиация. В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооруженных сил Польши задействовало необходимые силы и средства. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности», — говорится в сообщении.

В польском командовании отметили, что военные постоянно следят за развитием ситуации.

Подчиненные силы при этом находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

Ранее сообщалось, что утром 8 октября в Польше объявили тревогу из-за российской воздушной атаки по Украине.

Мы ранее информировали, что в Ивано-Франковске вечером 8 октября раздались взрывы. В результате атаки РФ на город возник пожар, есть погибший.

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