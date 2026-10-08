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- Украина
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На западе Украины гремят взрывы — где угроза
Мэр сообщил о работе противовоздушной обороны.
В Ивано-Франковске вечером 8 октября раздались звуки взрывов. Работает ПВО.
Об этом сообщают городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков и руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Они призвали жителей оставаться в безопасных местах и сообщили о работе противовоздушной обороны.
Воздушные силы ВСУ также заявляли о движении реактивного беспилотника из Хмельнитчины в направлении Ивано-Франковской области.
«Работает ПВО! Находитесь в безопасном месте», — призвали Онищук и Марцинкив.
Жителям города и области во время воздушной тревоги рекомендуют не покидать укрытие до опасности.
Напомним, Россия может чаще атаковать мероприятие Украины, заявил ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он также назвал возможные цели.
В сентябре 2026 года Ивано-Франковск оказался под ударом вражеских «Шахедов». Тогда враг атаковал гражданскую инфраструктуру города, однако благодаря силам ПВО и четким действиям Вооруженных Сил, масштабные разрушения удалось предотвратить. Пока, как сказал мэр, россияне могут чаще атаковать западные области Украины.