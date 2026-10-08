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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На западе Украины гремят взрывы — где угроза

Мэр сообщил о работе противовоздушной обороны.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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На западе Украины гремят взрывы — где угроза

Воздушная тревога / © tsn.ua

В Ивано-Франковске вечером 8 октября раздались звуки взрывов. Работает ПВО.

Об этом сообщают городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков и руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Они призвали жителей оставаться в безопасных местах и сообщили о работе противовоздушной обороны.

Воздушные силы ВСУ также заявляли о движении реактивного беспилотника из Хмельнитчины в направлении Ивано-Франковской области.

«Работает ПВО! Находитесь в безопасном месте», — призвали Онищук и Марцинкив.

Жителям города и области во время воздушной тревоги рекомендуют не покидать укрытие до опасности.

Напомним, Россия может чаще атаковать мероприятие Украины, заявил ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он также назвал возможные цели.

В сентябре 2026 года Ивано-Франковск оказался под ударом вражеских «Шахедов». Тогда враг атаковал гражданскую инфраструктуру города, однако благодаря силам ПВО и четким действиям Вооруженных Сил, масштабные разрушения удалось предотвратить. Пока, как сказал мэр, россияне могут чаще атаковать западные области Украины.

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