На заході України прогриміли вибухи — є загиблий, вже відомі наслідки

Повітряна тривога / © tsn.ua

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В Івано-Франківську ввечері 8 жовтня пролунали вибухи. У результаті атаки РФ на місто виникла пожежа, є загиблий.

Про це повідомляють міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

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Повідомлення про вибухи в Івано-Франківську з’явилися після 23:00 години. Мешканців закликали залишатися у безпечних місцях і повідомили про роботу протиповітряної оборони.

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Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали українців про рух реактивного безпілотника з Хмельниччини у напрямку Івано-Франківщини.

Івано-Франківськ під атакою РФ — які наслідки

О 23:45 стало відомо, що в Івано-Франківську через падіння уламків безпілотника виникла пожежа.

«На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо можливих постраждалих та наслідків уточнюється. Прошу цієї ночі особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечному місці. Бережіть себе та близьких», — закликала Онищук.

Згодом мер Івано-Франківська повідомив, що внаслідок атаки російського реактивного БпЛА по Івано-Франківську загинув чоловік.

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«На жаль, цього разу ми не уникнули жертв. Є загиблий цивільний з Івано-Франківська. Це — сторож, який охороняв господарську будівлю», — написав він.

Нагадаємо, Росія може частіше атакувати захід України, заявив раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він також назвав можливі цілі.

У вересні 2026-го Івано-Франківськ опинився під ударом ворожих «Шахедів». Тоді ворог атакував цивільну інфраструктуру міста, однак завдяки силам ППО та чітким діям Збройних Сил, масштабніших руйнувань вдалося запобігти. Наразі, як сказав мер, росіяни можуть частіше атакувати західні області України.

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