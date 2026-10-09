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З Днем рієлтора 2026: красиві привітання, картинки, проза та вірші
Щороку 9 жовтня в Україні святкують День рієлтора. Це професійне свято людей, які допомагають знайти омріяне житло, вигідно продати нерухомість або орендувати затишну квартиру чи офіс.
День рієлтора в Україні є неофіційним професійним святом. Його започаткували 1999 року на Першому всеукраїнському з’їзді рієлторів. Відтоді 9 жовтня стало чудовою нагодою подякувати фахівцям з нерухомості за їхню працю, терпіння та вміння знаходити найкращі варіанти для клієнтів.
ТСН.ua підготував красиві привітання з Днем рієлтора 2026 у прозі та віршах. Надішліть теплі слова знайомим, друзям або колегам, які працюють у сфері нерухомості.
День рієлтора 2026 — привітання своїми словами
Вітаю з Днем рієлтора! Бажаю успішних угод, вдячних клієнтів і цікавих пропозицій. Нехай робота приносить не лише гарний дохід, а й задоволення, а кожна зустріч відкриває нові можливості. Міцного здоров’я, невичерпної енергії, добробуту та здійснення мрій!
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Щиро вітаю з професійним святом! Нехай потрібні ключі завжди знаходяться, угоди укладаються легко, а клієнти залишаються задоволеними та рекомендують вас іншим. Бажаю професійного розвитку, фінансового достатку, удачі та якомога більше приводів пишатися своєю роботою!
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З Днем рієлтора! Бажаю завжди опинятися у потрібному місці в потрібний час, знаходити найкращі пропозиції та легко втілювати бажання клієнтів у реальність. Нехай кожен робочий день завершується гарними результатами, а в житті панують щастя, любов і достаток.
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Вітаю з Днем рієлтора! Нехай у професійному житті буде багато перспективних об’єктів, приємних клієнтів та успішно підписаних договорів. Бажаю впевнено рухатися вперед, досягати нових вершин і ніколи не втрачати оптимізму. Нехай робота приносить гідну винагороду, а вдома завжди чекають тепло й затишок!
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Щиро вітаю з професійним святом! Бажаю, щоб кожен показ завершувався успішною угодою, кожен клієнт був задоволеним, а кожен новий день приносив цікаві можливості. Нехай досвід, професіоналізм та інтуїція допомагають досягати бажаного, а удача завжди буде на вашому боці!
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З Днем рієлтора! Бажаю невичерпного терпіння, професійного чуття та блискучих результатів. Нехай квадратні метри перетворюються на великі можливості, а ключі від квартир і будинків відкривають двері не лише вашим клієнтам, а й до власного успіху. Добробуту, натхнення та процвітання!
Красиві привітання з Днем рієлтора у віршах
З Днем рієлтора вітаю,
Щастя й радості бажаю,
Щоб успішними були
Ваші справи всі й труди.
***
Хай клієнтів не бракує,
Кожна угода вас дивує,
А достаток і добро
Йдуть до вашого вікно!
***
Хай квартири продаються,
А клієнти усміхнуться,
Хай успішною щодня
Буде праця непроста.
***
Щастя, радості, достатку,
Щоб усе було в порядку,
Нових звершень і висот,
І приємних вам турбот!
***
Від душі вас привітаю
З професійним вашим днем!
Щастя й успіху бажаю,
Щоб удача йшла слідом.
***
Хай знаходяться квартири,
Гарні офіси й будинки,
А робота вам дарує
Лише радісні новинки!
***
Вдалих угод і клієнтів чудових,
Будинків затишних, світлих і нових,
Успіхів в справах, достатку без меж,
І здійснення мрій заповітних авжеж!
***
Нехай кожен день подарує добро,
А в серці завжди буде світло й тепло.
Натхнення, наснаги, щасливих років,
Приємних зустрічей і добрих дзвінків!
***
Ключі від квартири, будинку чи дачі
Нехай принесуть вам достаток й удачу.
Хай кожна угода успішно мине,
А щастя дорогу до вас віднайде.
***
Бажаю наснаги, здоров’я і сил,
Щоб кожен ваш задум здійснитися зміг.
Нехай у роботі чекає лиш злет,
А вдома — любов, теплота і букет!
Листівки з Днем рієлтора
Короткі привітання з Днем рієлтора
З Днем рієлтора! Бажаю вдалих угод, щедрих клієнтів, професійного розвитку та фінансового добробуту. Нехай робота завжди приносить чудові результати!
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Вітаю з професійним святом! Нехай кожен об’єкт швидко знаходить свого покупця, а кожна угода приносить задоволення та гарний прибуток!
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З Днем рієлтора! Бажаю багато вдячних клієнтів, перспективних пропозицій, успіху в усіх справах і невичерпної енергії!
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Нехай ключі легко знаходять своїх нових власників, клієнти повертаються з рекомендаціями, а робочі будні приносять лише приємні сюрпризи. Зі святом!
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Вітаю з Днем рієлтора! Бажаю професійного чуття, вигідних угод, фінансової стабільності та великих можливостей. Нехай удача супроводжує у кожній справі!
Прикольні привітання з Днем рієлтора
З Днем рієлтора! Бажаю, щоб квартири продавалися після першого перегляду, клієнти ніколи не торгувалися, документи були ідеальними, а комісія — приємною. І нехай фраза «ми ще подумаємо» звучить якомога рідше!
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Вітаю з Днем рієлтора! Нехай телефони дзвонять лише з хорошими пропозиціями, клієнти приходять вчасно, власники називають адекватну ціну, а квартири в житті виглядають навіть краще, ніж на фотографіях!
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У професійне свято бажаю простого рієлторського щастя: багато хороших об’єктів, мало конкурентів, пунктуальних клієнтів і жодного «а покажіть нам ще двадцять квартир, і тоді ми вирішимо». Успішних угод і чудового настрою!