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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1022
Час на прочитання
4 хв

З Днем рієлтора 2026: красиві привітання, картинки, проза та вірші

Щороку 9 жовтня в Україні святкують День рієлтора. Це професійне свято людей, які допомагають знайти омріяне житло, вигідно продати нерухомість або орендувати затишну квартиру чи офіс.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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День ріелтора 2026: привітання

День ріелтора 2026: привітання / © pexels.com

День рієлтора в Україні є неофіційним професійним святом. Його започаткували 1999 року на Першому всеукраїнському з’їзді рієлторів. Відтоді 9 жовтня стало чудовою нагодою подякувати фахівцям з нерухомості за їхню працю, терпіння та вміння знаходити найкращі варіанти для клієнтів.

ТСН.ua підготував красиві привітання з Днем рієлтора 2026 у прозі та віршах. Надішліть теплі слова знайомим, друзям або колегам, які працюють у сфері нерухомості.

День рієлтора 2026 — привітання своїми словами

Вітаю з Днем рієлтора! Бажаю успішних угод, вдячних клієнтів і цікавих пропозицій. Нехай робота приносить не лише гарний дохід, а й задоволення, а кожна зустріч відкриває нові можливості. Міцного здоров’я, невичерпної енергії, добробуту та здійснення мрій!

***

Щиро вітаю з професійним святом! Нехай потрібні ключі завжди знаходяться, угоди укладаються легко, а клієнти залишаються задоволеними та рекомендують вас іншим. Бажаю професійного розвитку, фінансового достатку, удачі та якомога більше приводів пишатися своєю роботою!

***

З Днем рієлтора! Бажаю завжди опинятися у потрібному місці в потрібний час, знаходити найкращі пропозиції та легко втілювати бажання клієнтів у реальність. Нехай кожен робочий день завершується гарними результатами, а в житті панують щастя, любов і достаток.

***

Вітаю з Днем рієлтора! Нехай у професійному житті буде багато перспективних об’єктів, приємних клієнтів та успішно підписаних договорів. Бажаю впевнено рухатися вперед, досягати нових вершин і ніколи не втрачати оптимізму. Нехай робота приносить гідну винагороду, а вдома завжди чекають тепло й затишок!

***

Щиро вітаю з професійним святом! Бажаю, щоб кожен показ завершувався успішною угодою, кожен клієнт був задоволеним, а кожен новий день приносив цікаві можливості. Нехай досвід, професіоналізм та інтуїція допомагають досягати бажаного, а удача завжди буде на вашому боці!

***

З Днем рієлтора! Бажаю невичерпного терпіння, професійного чуття та блискучих результатів. Нехай квадратні метри перетворюються на великі можливості, а ключі від квартир і будинків відкривають двері не лише вашим клієнтам, а й до власного успіху. Добробуту, натхнення та процвітання!

Красиві привітання з Днем рієлтора у віршах

З Днем рієлтора вітаю,

Щастя й радості бажаю,

Щоб успішними були

Ваші справи всі й труди.

***

Хай клієнтів не бракує,

Кожна угода вас дивує,

А достаток і добро

Йдуть до вашого вікно!

***

Хай квартири продаються,

А клієнти усміхнуться,

Хай успішною щодня

Буде праця непроста.

***

Щастя, радості, достатку,

Щоб усе було в порядку,

Нових звершень і висот,

І приємних вам турбот!

***

Від душі вас привітаю

З професійним вашим днем!

Щастя й успіху бажаю,

Щоб удача йшла слідом.

***

Хай знаходяться квартири,

Гарні офіси й будинки,

А робота вам дарує

Лише радісні новинки!

***

Вдалих угод і клієнтів чудових,

Будинків затишних, світлих і нових,

Успіхів в справах, достатку без меж,

І здійснення мрій заповітних авжеж!

***

Нехай кожен день подарує добро,

А в серці завжди буде світло й тепло.

Натхнення, наснаги, щасливих років,

Приємних зустрічей і добрих дзвінків!

***

Ключі від квартири, будинку чи дачі

Нехай принесуть вам достаток й удачу.

Хай кожна угода успішно мине,

А щастя дорогу до вас віднайде.

***

Бажаю наснаги, здоров’я і сил,

Щоб кожен ваш задум здійснитися зміг.

Нехай у роботі чекає лиш злет,

А вдома — любов, теплота і букет!

Листівки з Днем рієлтора

Листівки з Днем рієлтора / © ТСН

Листівки з Днем рієлтора / © ТСН

Листівки з Днем рієлтора / © ТСН

Листівки з Днем рієлтора / © ТСН

Листівки з Днем рієлтора / © ТСН

Листівки з Днем рієлтора / © ТСН

Листівки з Днем рієлтора / © ТСН

Листівки з Днем рієлтора / © ТСН

Листівки з Днем рієлтора / © ТСН

Листівки з Днем рієлтора / © ТСН

Короткі привітання з Днем рієлтора

З Днем рієлтора! Бажаю вдалих угод, щедрих клієнтів, професійного розвитку та фінансового добробуту. Нехай робота завжди приносить чудові результати!

***

Вітаю з професійним святом! Нехай кожен об’єкт швидко знаходить свого покупця, а кожна угода приносить задоволення та гарний прибуток!

***

З Днем рієлтора! Бажаю багато вдячних клієнтів, перспективних пропозицій, успіху в усіх справах і невичерпної енергії!

***

Нехай ключі легко знаходять своїх нових власників, клієнти повертаються з рекомендаціями, а робочі будні приносять лише приємні сюрпризи. Зі святом!

***

Вітаю з Днем рієлтора! Бажаю професійного чуття, вигідних угод, фінансової стабільності та великих можливостей. Нехай удача супроводжує у кожній справі!

Прикольні привітання з Днем рієлтора

З Днем рієлтора! Бажаю, щоб квартири продавалися після першого перегляду, клієнти ніколи не торгувалися, документи були ідеальними, а комісія — приємною. І нехай фраза «ми ще подумаємо» звучить якомога рідше!

***

Вітаю з Днем рієлтора! Нехай телефони дзвонять лише з хорошими пропозиціями, клієнти приходять вчасно, власники називають адекватну ціну, а квартири в житті виглядають навіть краще, ніж на фотографіях!

***

У професійне свято бажаю простого рієлторського щастя: багато хороших об’єктів, мало конкурентів, пунктуальних клієнтів і жодного «а покажіть нам ще двадцять квартир, і тоді ми вирішимо». Успішних угод і чудового настрою!

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