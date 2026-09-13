Атака РФ / © tsn.ua

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Россия второй день атакует Украину. Под прицелом — западные области. С вечера 12 сентября до утра 13 сентября украинские силы сбили 405 вражеских БПЛА. Это Shahed, Гербера, дрона других типов и 4 S-8000 «Бандероль».

Об этом говорится в отчете воздушных сил.

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Какими дронами РФ атакует Украину

В ночь на 13 сентября, начиная с вечера, российские военные нанесли удар 453 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия», а также S8000 «Бандероль».

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Откуда Россия атакует Украину

Вражеские БПЛА летели направлений:

Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ;

ТОТ АР Крым — Гвардейское и акватория Азовского Моря.

Предварительно, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и 4 S-8000 Бандероль.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Где сейчас летают российские дроны

Российская атака продолжается. В воздушном пространстве враждебны БПЛА. По данным ПС, дроны летают:

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Киевщина: группы БпЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирщину,

Львовщина ударные БпЛА приближаются к Стрию с севера, курс южный,

Хмельницкая область ударные БпЛА на севере и центральной части области, курсом на Тернопольщину,

Сумщина ударная БпЛА в р-не н.п. Путивль, Конотоп, Батурин курс западный (Черниговщина).

Карта тревог по состоянию на 8:30 13 сентября

Атака РФ по западу Украины — последние новости

Напомним, утром в Ивано-Франковске раздались звуки взрывов. Мэр города Руслан Марцинкив сообщил жителям о работе ПВО.

Также утром взрывы были слышны в Хмельницком. По данным местных властей, работала ПВО. Из-за падения обломков российского беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар.

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