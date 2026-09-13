- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 9117
- Время на прочтение
- 2 мин
Адская ночь для запада Украины: Россия атаковала сотнями дронов — что известно сейчас
Россия уже второй день терроризирует западные области. С вечера до утра выпустила по Украине почти 500 дронов. Взрывы раздаются во многих городах.
Россия второй день атакует Украину. Под прицелом — западные области. С вечера 12 сентября до утра 13 сентября украинские силы сбили 405 вражеских БПЛА. Это Shahed, Гербера, дрона других типов и 4 S-8000 «Бандероль».
Об этом говорится в отчете воздушных сил.
Какими дронами РФ атакует Украину
В ночь на 13 сентября, начиная с вечера, российские военные нанесли удар 453 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия», а также S8000 «Бандероль».
Откуда Россия атакует Украину
Вражеские БПЛА летели направлений:
Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ;
ТОТ АР Крым — Гвардейское и акватория Азовского Моря.
Предварительно, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и 4 S-8000 Бандероль.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Где сейчас летают российские дроны
Российская атака продолжается. В воздушном пространстве враждебны БПЛА. По данным ПС, дроны летают:
Киевщина: группы БпЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирщину,
Львовщина ударные БпЛА приближаются к Стрию с севера, курс южный,
Хмельницкая область ударные БпЛА на севере и центральной части области, курсом на Тернопольщину,
Сумщина ударная БпЛА в р-не н.п. Путивль, Конотоп, Батурин курс западный (Черниговщина).
Атака РФ по западу Украины — последние новости
Напомним, утром в Ивано-Франковске раздались звуки взрывов. Мэр города Руслан Марцинкив сообщил жителям о работе ПВО.
Также утром взрывы были слышны в Хмельницком. По данным местных властей, работала ПВО. Из-за падения обломков российского беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар.