Сумщина в огне: горели дома, ранение получил младенец

РФ атаковала Сумщину / © Associated Press

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Россияне ночью атаковали Сумскую область. В результате попадания вражеского беспилотника в микрорайоне Загребелье в Конотопе загорелся частный жилой дом.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

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«Сегодня ночью прилет вражеского дрона на Загребелле в частном секторе. Уничтожены хозяйственные здания, существенно повреждены дома, сгорело авто», — отметил он.

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По данным полиции региона, в течение суток войска РФ продолжали атаковать населенные пункты области. В результате вражеских ударов телесные повреждения получили четыре человека.

«В Кролевецкой громаде в результате попадания вражеского БпЛА телесные повреждения получил 6-месячный ребенок», — отметили в ведомстве.

Атака по Украине — последние новости

В ночь на 13 сентября российская оккупационная армия совершила новую воздушную атаку на Украину. Враг задействовал 453 БпЛА разных типов и «Бандероли».

Силы противовоздушной обороны уничтожили 409 вражеских целей.

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Просто сейчас идет вторая волна «шахедного» террора регионов, а именно по Львовщине, Хмельнитчине и Ивано-Франковской области — в областях фиксируются дроны, а в городах — взрывы.

Польша подняла авиацию.

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