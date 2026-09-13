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- Украина
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Сумщина в огне: горели дома, ранение получил младенец
Ночью регион снова находился под вражеским ударом. Полиция и местные власти сообщили о последствиях атаки.
Россияне ночью атаковали Сумскую область. В результате попадания вражеского беспилотника в микрорайоне Загребелье в Конотопе загорелся частный жилой дом.
Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.
«Сегодня ночью прилет вражеского дрона на Загребелле в частном секторе. Уничтожены хозяйственные здания, существенно повреждены дома, сгорело авто», — отметил он.
По данным полиции региона, в течение суток войска РФ продолжали атаковать населенные пункты области. В результате вражеских ударов телесные повреждения получили четыре человека.
«В Кролевецкой громаде в результате попадания вражеского БпЛА телесные повреждения получил 6-месячный ребенок», — отметили в ведомстве.
Атака по Украине — последние новости
В ночь на 13 сентября российская оккупационная армия совершила новую воздушную атаку на Украину. Враг задействовал 453 БпЛА разных типов и «Бандероли».
Силы противовоздушной обороны уничтожили 409 вражеских целей.
Просто сейчас идет вторая волна «шахедного» террора регионов, а именно по Львовщине, Хмельнитчине и Ивано-Франковской области — в областях фиксируются дроны, а в городах — взрывы.
Польша подняла авиацию.