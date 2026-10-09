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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину с утра 9 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
Группа реактивных БпЛА в направлении Кропивницкого с юга.
Волынь: реактивный БпЛА мимо Локачи курсом на Владимир.
Николаевщина: реактивные БпЛА на Очаков из акватории Черного моря
Житомирщина: реактивный БПЛА в пригороде Коростеня.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли кровавый удар по маршрутке с гражданскими в Краматорске Донецкой области. В результате атаки 30 погибших и 18 раненых.
Мы ранее информировали, что в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных беспилотников.