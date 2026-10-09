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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину с утра 9 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

  • Группа реактивных БпЛА в направлении Кропивницкого с юга.

  • Волынь: реактивный БпЛА мимо Локачи курсом на Владимир.

  • Николаевщина: реактивные БпЛА на Очаков из акватории Черного моря

  • Житомирщина: реактивный БПЛА в пригороде Коростеня.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли кровавый удар по маршрутке с гражданскими в Краматорске Донецкой области. В результате атаки 30 погибших и 18 раненых.

Мы ранее информировали, что в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных беспилотников.

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