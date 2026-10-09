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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Польща підняла авіацію через удари Росії: що відбувається

Польські наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої готовності.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Польща піднімала у повітря винищувачі

Польща піднімала у повітря винищувачі / © PAP

У ніч проти 9 жовтня Польща підняла в повітря військову авіацію через чергову російську атаку по західних регіонах України.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі (RSZ) у соцмережі X.

«У зв’язку з ударами Російської Федерації по цілях у західній частині України, що завдаються із застосуванням засобів повітряного нападу, у польському повітряному просторі діє військова авіація. Відповідно до чинних процедур Оперативне командування Збройних сил Польщі задіяло необхідні сили та засоби. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності», — йдеться у повідомленні.

У польському командуванні зазначили, що військові безперервно стежать за розвитком ситуації.

Підпорядковані сили при цьому перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Раніше повідомлялося, що зранку 8 жовтня у Польщі оголосили тривогу через російську повітряну атаку по Україні.

Ми раніше інформували, що в Івано-Франківську ввечері 8 жовтня пролунали вибухи. У результаті атаки РФ на місто виникла пожежа, є загиблий.

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