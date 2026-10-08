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Польша экстренно подняла авиацию и объявила тревогу: что происходит
Соседняя Польша в очередной раз объявила тревогу из-за атаки РФ по Украине.
Утром 8 октября в Польше объявили тревогу из-за российской воздушной атаки по Украине. Жители Подкарпатского и Люблинского воеводств получили предупреждение Правительственного центра безопасности.
Об этом сообщает издание Polsat News.
В сообщении отметили, что в польском воздушном пространстве работает польская авиация. Жителей регионов призвали сохранять бдительность из-за сложившейся ситуации на фоне российской атаки.
Российская воздушная атака на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве Республики Польша действуют польские военно-воздушные силы», — говорится в сообщении.
В частности, в 09:30 (10:30 по Киеву — ред.) тревога была объявлена в Люблине, Хелме, Замостье, Жешуве, Перемышле и т.д.
Напомним, соседняя Польша усиливает оборону у Украины. В Люблинском воеводстве развернут батарею систем противовоздушной обороны Patriot, создадут новую бригаду БПЛА-систем и обустроят вертолетную базу. Причиной таких действий Варшавы стали рост угроз безопасности и увеличение количества воздушных операций над Украиной.