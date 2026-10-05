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Польша резко усиливает оборону возле Украины: что готовит Варшава
В Польше усиливают военное присутствие на территории Украины.
В Люблинском воеводстве Польши существенно усиливают военное присутствие из-за роста угроз безопасности и увеличения количества воздушных операций над Украиной. В регионе впервые развернут батарею систем противовоздушной обороны Patriot, создадут новую бригаду беспилотных систем и обустроят вертолетную базу.
Об этом сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на конференции в Свиднике, сообщает Radio.lublin.pl.
В Польше развернут Patriot возле Украины: что известно
Министр оборонного ведомства подчеркнул, что Люблинское и Подкарпатское воеводства наиболее уязвимы к угрозам и тревогам, что требует плотного сотрудничества власти и армии.
«Количество воздушных операций над Украиной возросло более чем в 15 раз. Это решение, вместе с координацией с командирами по развертыванию батареи Patriot, имеет целью защитить Люблинский регион, обеспечить ощущение безопасности, чтобы воздушное движение здесь, которое часто прерывается из-за тревог, было максимально безопасным, когда они происходят», — заявил Владислав Косиняк-Камиш.
Министр пояснил, что тревоги и оповещения в регионе возникают из-за угроз и провокации на границе с Украиной. Польша начинает большие оборонительные проекты в Люблинском воеводстве. В регионе сформируют 18-ю моторизованную бригаду с командованием в Понятовой и батальоном и подразделениями ПВО в Белгорае.
Он добавил, что в Лукове создадут бригаду беспилотных систем, а на аэродроме Свидник обустроят вертолетную базу под американские вертолеты Apache. Планируется также расширение Демблинской Воздушной академии и строительство инфраструктуры под ракеты для танков Abrams возле Красника.
Местные власти поддержали такие изменения. В частности, мэр Билгорая Войцех Глень отметил, что под батальон на 2000 военных уже выделили 30 гектаров земли. Мэр Лукова Петр Плудовский отметил важность дронных войск, опираясь на опыт войны в Украине.
Кроме того, Владислав Косиняк-Камиш согласовал с генштабом, что Люблинское и Подкарпатское воеводства получат главный приоритет в распределении оборонного бюджета на следующий год.
Польша усиливает оборону — последние новости
Напомним, Польша от 1 октября вводит новые процедуры идентификации и уничтожения вражеских воздушных объектов в своем воздушном пространстве.
Также ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские политические силы имеют общую позицию по поводу неотправки военных в Украину.
К слову, Радослав Сикорский заявил, что Россия уже ведет гибридную войну против Европы, однако речь не идет о подготовке к полномасштабному вторжению в страну НАТО.