Польша резко усиливает оборону возле Украины: что готовит Варшава

Patriot

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В Люблинском воеводстве Польши существенно усиливают военное присутствие из-за роста угроз безопасности и увеличения количества воздушных операций над Украиной. В регионе впервые развернут батарею систем противовоздушной обороны Patriot, создадут новую бригаду беспилотных систем и обустроят вертолетную базу.

Об этом сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на конференции в Свиднике, сообщает Radio.lublin.pl.

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В Польше развернут Patriot возле Украины: что известно

Министр оборонного ведомства подчеркнул, что Люблинское и Подкарпатское воеводства наиболее уязвимы к угрозам и тревогам, что требует плотного сотрудничества власти и армии.

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«Количество воздушных операций над Украиной возросло более чем в 15 раз. Это решение, вместе с координацией с командирами по развертыванию батареи Patriot, имеет целью защитить Люблинский регион, обеспечить ощущение безопасности, чтобы воздушное движение здесь, которое часто прерывается из-за тревог, было максимально безопасным, когда они происходят», — заявил Владислав Косиняк-Камиш.

Министр пояснил, что тревоги и оповещения в регионе возникают из-за угроз и провокации на границе с Украиной. Польша начинает большие оборонительные проекты в Люблинском воеводстве. В регионе сформируют 18-ю моторизованную бригаду с командованием в Понятовой и батальоном и подразделениями ПВО в Белгорае.

Он добавил, что в Лукове создадут бригаду беспилотных систем, а на аэродроме Свидник обустроят вертолетную базу под американские вертолеты Apache. Планируется также расширение Демблинской Воздушной академии и строительство инфраструктуры под ракеты для танков Abrams возле Красника.

Местные власти поддержали такие изменения. В частности, мэр Билгорая Войцех Глень отметил, что под батальон на 2000 военных уже выделили 30 гектаров земли. Мэр Лукова Петр Плудовский отметил важность дронных войск, опираясь на опыт войны в Украине.

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Кроме того, Владислав Косиняк-Камиш согласовал с генштабом, что Люблинское и Подкарпатское воеводства получат главный приоритет в распределении оборонного бюджета на следующий год.

Польша усиливает оборону — последние новости

Напомним, Польша от 1 октября вводит новые процедуры идентификации и уничтожения вражеских воздушных объектов в своем воздушном пространстве.

Также ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские политические силы имеют общую позицию по поводу неотправки военных в Украину.

К слову, Радослав Сикорский заявил, что Россия уже ведет гибридную войну против Европы, однако речь не идет о подготовке к полномасштабному вторжению в страну НАТО.

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