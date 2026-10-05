Сикорский заявил, отправит ли Польша войска в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

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В Польше все политические силы согласны с тем, что не будут посылать своих военных в Украину. В то же время Варшава продолжает помогать и готовит совместные учения для союзников у себя в стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает корреспондент ТСН.ua.

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Отправит ли Польша войска в Украину

Министр напомнил, что Польша ранее участвовала в миссиях ООН. Однако отправить миротворцев в Украину по решению ООН невозможно, поскольку Россия имеет право вето в Совете безопасности и будет блокировать это.

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По словам Сикорского, другие государства могут помогать, если их официально пригласят. Польша же при этом сосредоточилась на организации военных учений.

«Есть возможности для тех, кого пригласит определенная страна. Сейчас наш вклад состоит в том, что в следующем месяце в Польше пройдут учения коалиции желающих. Там будут французские, немецкие, британские и другие войска. Действительно, в Польше существует консенсус по поводу того, чтобы не вводить войска в Украину. И я думаю, что эти разногласия по поводу названия украинского подразделения демонстрирует, почему мы здесь осторожны», — отметил Сикорский.

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, никто — ни Польша, ни одна страна Европейского Союза, ни НАТО — не рассматривает возможность отправки солдат в Украину, пока война продолжается. Если говорить о послевоенном периоде, то это может быть контингент наблюдения.

«И здесь мы также считаем, что роль Польши заключается в обеспечении этих логистических возможностей», — отметил Сикорский.

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Польша о войне — последние новости

Напомним, Радослав Сикорский считает, что Россия уже ведет гибридную войну против Европы, однако речь не идет о подготовке к полномасштабному вторжению в страну НАТО.

Ранее в Польше предупреждали об усилении российской гибридной войны. Радослав Сикорский заявил, что Россия может готовить "что-то большое".

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