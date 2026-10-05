Наводнения, жара и пожары: какие страны больше всего пострадают от Эль-Ниньо в 2027 году

Супер-Эль-Ниньо повлечет за собой катастрофы в 2027 году

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Природные пожары, оползни, наводнения и массовое обесцвечивание кораллов — анализ прошлых тенденций изменения климата показывает, чего ждать от рекордного явления Эль-Ниньо. Инфраструктура большинства стран не готова к масштабным климатическим проблемам, которые начнутся уже со следующего года.

Об этом сообщает New Scientist.

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Экстремальный Эль-Ниньо готовит новую волну глобальных катаклизмов: к чему следует готовиться миру

Разрушительная динамика климатического явления стала заметна еще в начале года в Индонезии: тлевшие в дождевых лесах пожары охватили около 1000 квадратных километров до июня. Уже в июле стихия ускорилась, увеличив площадь пожарищ в четыре раза за месяц. Сотни тысяч людей получили заболевания дыхательных путей, а объемы выбросов углерода сейчас приближаются к показателям катастрофических пожаров 2015 года.

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Такое обострение происходит из-за формирования в тропической части Тихого океана самого мощного за всю историю наблюдений Эль-Ниньо. Большой массив теплой воды начал двигаться от Индонезии в сторону Перу, смещая атмосферную циркуляцию к востоку. Влажный воздух, который обычно поднимается над этой зоной и выпадает дождями над лесами Индонезии, на этот раз поднялся над центральной частью Тихого океана.

Зато над Индонезией опустились сухие и горячие воздушные массы, что повлекло за собой неконтролируемое распространение огня от возгорания сельскохозяйственных угодий.

Супер-Эль-Ниньо продолжает набирать силу и продлится еще несколько месяцев. Из-за этого еще на протяжении этого времени будут происходить разрушительные погодные аномалии по всему миру. Ученые уже составили свой прогноз на несколько месяцев.

В начале октября в Атлантическом океане не сформировалось ни одного полноценного урагана, что случилось впервые за более чем столетие. В Тихом океане наблюдается противоположный эффект: ослабление ветров снижает сдвиг и позволяет разогретому воздуху перерастать в мощные тайфуны. Поскольку центр подъема воздушных масс сместился к востоку, штормы на пути в Азию преодолевают большее расстояние, впитывая дополнительную энергию и влагу.

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В этом году разрушительные стихии уже ударили по Филиппинам и Японии, и по мере роста температуры океана риск новых ударов остается высоким.

В ноябре и в декабре стихия может ударить по Африке. Северные и восточные районы Эфиопии столкнулись с неурожаем, а Южный Судан оказался на грани голода после одного из самых засушливых сезонов дождей в июне-сентябре. Осенью и зимой Африке будут грозить проливные дожди и внезапные наводнения. В зоне наибольшего риска — Эфиопия, Кения и Сомали.

В Малави, Замбии и Зимбабве уровень осадков может катастрофически сократиться. Это чревато еще более масштабным неурожаем кукурузы, голодом и мором скота.

«Погода сама по себе необязательно означает катастрофу. Катастрофы случаются потому, что мы не инвестируем в их предотвращение», — отмечает Илан Келман из Университетского колледжа Лондона.

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В январе и феврале 2027 непогода будет бурлить в Америке. Перу, где исторически и было открыто и названо это явление, обычно испытывает самые тяжелые последствия. В начале 1998 года колоссальные ливни превратили пустыню в Перу в гигантское озеро, смыли дороги и мосты в Эквадоре и затопили инфраструктуру в Боливии, вызвав сотни жертв. А во время Эль-Ниньо 1982–1983 годов наводнения и болезни в Перу унесли более 9000 жизней.

В этом году из-за Эль-Ниньо в Перу уже погибли по меньшей мере 52 человека. Обильные дожди распространяются и на Северную Америку. В частности, в Калифорнии уровень моря поднимается из-за волны теплой воды.

В марте и апреле могут произойти вспышки холеры и малярии. Подъем уровня воды может затопить канализационные системы, загрязнить питьевую воду и распространить холеру и лептоспироз. Это будет способствовать аномальному распространению комаров.

Эпидемиологи озабочены ситуацией в Перу и Восточной Африке, откуда могут пойти новые вспышки заболеваний.

В мае 2027 года может начаться массовое обесцвечивание кораллов. Обесцвечивание происходит, когда горячая вода нарушает фотосинтез водорослей. Если перегрев длится долго, кораллы гибнут от голода. Поскольку Эль-Ниньо блокирует подъем холодных глубинных вод, все три предыдущих супер активности сопровождались массовой гибелью рифов.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), рифы почти во всех тропических океанах снова находятся в зоне высокого риска. Температура поверхности моря достигнет пика к концу южного лета.

Гибель тропических коралловых рифов чревата благосостоянием миллиарда людей, ведь они могут потерять источники пищи и защиту от штормов.

В июне и июле следующего года климатологи прогнозируют аномальную жару по всему миру. 2027 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Пик температуры может произойти на Северном полушарии. Последствия жары известны — десятки тысяч преждевременных смертей, спад урожаев и инфляция.

В августе 2027 года учёные прогнозируют климатический удар Ла-Нинья. По прогнозам NOAA, в апреле, мае или июне Тихий океан вернется в нейтральное состояние или слабое Эль-Ниньо. Когда Ла-Нинья приносит дожди, это резко повышает риск наводнений и инфекций. Мелкие фермеры часто не имеют ресурсов, чтобы выдержать неурожайный сезон сразу после засушливого.

Под повышенными рисками непогоды могут оказаться Испания и Калифорния. Ученые призывают правительства мира срочно инвестировать средства в повышение устойчивости пищевых, медицинских, транспортных и энергетических систем.

Эль-Ниньо: последние новости

Напомним, ученые предостерегают о формировании сверхмощного природного явления Эль-Ниньо, разрушительный потенциал которого ощутит вся планета. Август 2026 уже сравнялся с июлем 2023-го как самый жаркий месяц за всю историю метеонаблюдений, а температура поверхности моря вне полярных регионов достигла рекордных 21,07 °C.

Из-за риска суровой зимы и аномальных погодных явлений ООН призвала правительства заблаговременно формировать продовольственные резервы. По данным Европейской службы Copernicus и метеорологов, Эль-Ниньо обостряет локальные климатические особенности, вызывая масштабные пожары, экстремальные засухи на юге США, Азии и Южной Америке, а также катастрофические наводнения в Японии, Чили и Индии.

Больше всего страдает Тихоокеанский регион, а человеческая инфраструктура окажется неготовой к таким радикальным изменениям. Специалисты предупреждают, что худшее — впереди, и именно 2027-й год может стать самым жарким в истории.

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