Они держали небо до последнего дыхания: трагическая история экипажа Су-24М, потерпевшего крушение в Хмельницкой области

Авиакатастрофа в Хмельницкой области / © ТСН

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Трагическое событие всколыхнуло украинскую авиацию. 16 июня 2026 года, около 19:00 во время выполнения полета согласно боевому распоряжению потерпел крушение фронтовый бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Авиакатастрофа произошла вблизи одного из населённых пунктов Шепетовского района Хмельницкой области.

ТСН.ua собрал все подробности трагедии.

В результате падения самолета погиб экипаж воздушного судна — летчик и штурман.

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За штурвалом был легендарный пилот: что известно о погибшем майоре Загорулько

Командиром экипажа был 55-летний майор Загорулько Богдан Григорьевич. Он встал на защиту украинского неба в первые дни полномасштабного вторжения. До войны у Богдана Григорьевича был колоссальный опыт в гражданской авиации.

Богдан Загорулько

Авиационный эксперт и журналист Анатолий Уваренко рассказал об уникальных профессиональных качествах погибшего майора.

«Сегодня украинская авиация понесла большую потерю. В вечный полет пошел, по моему мнению, один из лучших лётчиков-испытателей „Антонова“ Богдан Загорулько. Он был известен широкой публике благодаря исполнению „бочек“ на индийском Ан-32RE. Он всегда вызывал у меня большое уважение, как Пилот и как Человек. В частности, своим уважительным отношением к техникам. Имел честь работать вместе. Страна должна знать своих Героев!» — заявил Уваренко.

Авиакатастрофа в Хмельницкой области / © Государственное бюро расследований

Ему навсегда останется 23: трагическая судьба молодого штурмана Богдана Бабенко

Вместе с майором в кабине Су-24М находился штурман — старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович. Ему было всего 23 года. Парень избрал военную профессию еще в 2019 году, задолго до начала полномасштабной фазы войны, и уверенно шел к своей мечте держать мирное небо.

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Богдан Бабенко

О жизненном пути молодого офицера и его патриотизме рассказал городской голова Богодухова Владимир Белый, откуда родом был погибший штурман.

Богдан Бабенко

«Богдан был из тех, кто выбирает путь воина не по обстоятельствам, а по зову сердца. Еще с детства он решил, что его миссия — защищать родную землю и держать мирное небо. Учась в лицее №3, он уверенно шел к своей мечте: сначала — военный лицей, а затем окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Парень искренне верил в победу Украины в войне и отдал свою жизнь за страну. Ему навсегда осталось 23 года. Нет таких слов, которые могли бы исцелить эту страшную рану в сердцах матери и отца», — отметил Белый.

Авиакатастрофа в Хмельницкой области / © Офис Генерального прокурора

Белый отметил, что для родителей Богдан был единственным синоном в семье.

О непоправимой потере и глубокой печали заявили и по месту первой военной подготовки молодого человека — в Государственном лицее с усиленной военно-физической подготовкой «Слобожанский», где во время учебы Богдан Бабенко был командиром 2-го отделения 2-го взвода 4-й роты. Коллектив лицея, выпускники и лицеисты выразили искренние соболезнования родным, близким и собратьям воина.

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Официальное расследование: ДБР изъяло «черный ящик» и изучает документы

По факту падения военного самолета Су-24М работники Государственного бюро расследований безотлагательно приступили к досудебному расследованию.

В ведомстве отметили важность детального расследования каждого события, связанного с армией.

«Каждый случай гибели военнослужащих нуждается в тщательном и объективном выяснении всех обстоятельств. Государственное бюро расследований обеспечит всестороннее и беспристрастное расследование авиакатастрофы, чтобы установить полную картину происшествия и его причины», — заявили в пресс-службе ДБР.

Авиакатастрофа в Хмельницкой области / © Офис Генерального прокурора

На место крушения сразу отправилась специализированная оперативно-следственная группа, в состав которой вошли специалисты Центрального аппарата ДБР и Территориального управления города Хмельницкого.

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Сейчас на месте падения самолета правоохранителями уже изъят бортовой самописец (так называемый «черный ящик»), и эксперты приступили к его расшифровке. Кроме того, для проведения экспертиз следователи изъяли бортовой журнал бомбардировщика Су-24М, журнал учета медицинского осмотра экипажа, журнал руководителя полетов на аэродроме, а также другую служебную и разрешительную документацию.

Авиакатастрофа в Хмельницкой области / © Государственное бюро расследований

Параллельно, по информации Офиса Генпрокурора, назначено служебное расследование непосредственно в воинской части и в Командовании Воздушных Сил ВСУ. В Министерстве обороны Украины создана специальная комиссия по расследованию указанной авиакатастрофы.

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