Был единственным сыном у родителей: в результате авиакатастрофы в Хмельницкой области погиб 23-летний штурман

В результате авиакатастрофы погиб 23-летний штурман

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После вчерашней авиакатастрофы в Хмельницкой области, где разбился бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации, стало известно, что погибшему штурману, старшему лейтенанту Богдану Бабенко, было всего 23 года.

Об этом сообщил городской глава Богодухова Владимир Белый.

Штурману, погибшему в Хмельницкой области, было всего 23 года

Мэр написал, что 16 июня произошла авиакатастрофа бомбардировщика, в результате которой погиб его земляк — штурман и старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович.

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«Богдан был из тех, кто выбирает путь воина не по обстоятельствам, а по зову сердца. Еще с детства он решил, что его миссия — защищать родную землю и держать мирное небо. Учась в лицее №3, он уверенно шел к своей мечте: сначала — военный лицей, а затем окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба», — пишет Белый.

Парень искренне верил в победу Украины в войне и отдал свою жизнь за страну. Ему навсегда осталось 23 года.

«Для родителей Богдан был единственным сыном, их вселенной, опорой и величайшей гордостью. Нет таких слов, которые могли бы исцелить эту страшную рану в сердцах матери и отца», — пишет городской голова Богодухова.

Чиновник выразил самые искренние соболезнования родителям погибшего воина.

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В Государственном лицее с усиленной военно-физической подготовкой «Слобожанский» также написали о невосполнимой потере.

«Коллектив лицея, выпускники и лицеисты выражают искренние соболезнования родным, близким, собратьям и всем, кто знал Богдана».

Во время учебы в лицее парень был командиром 2-го отделения 2-го взвода, 4-й роты. После выпуска он решил защищать Украину.

Катастрофа с самолетом в Хмельницкой области: что известно

Напомним, вечером 16 июня, около 19:00, в Шепетовском районе Хмельницкой области произошла авиакатастрофа. В ходе выполнения задания разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил ВСУ.

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По словам очевидцев, перед мощным взрывом был слышен звук, похожий на пролет самолета.

В результате трагедии погиб экипаж самолета — летчик майор Загарулько Богдан Григорьевич и штурман старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович.

На месте падения бомбардировщика работают спасатели и милиционеры. По предварительным данным, среди гражданского населения пострадавших нет. Все причины и обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются.

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