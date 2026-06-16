- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1445
- Время на прочтение
- 1 мин
На Хмельнитчине упал самолет, экипаж погиб: первые детали трагедии (видео)
На Хмельнитчине разбился военный самолет Су-24М: погибли майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко. Воздушные силы подтвердили крушение бомбардировщика.
Вечером 16 июня в Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М. Экипаж самолета погиб.
Это подтвердили Воздушные силы.
Трагический инцидент произошел сегодня, 16 июня, около 19.00.
«Произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.
Экипаж Су-24М — летчик и штурман — выполнял задачи в Хмельницкой области. К сожалению, оба летчика погибли.
«Выражаем искренние соболезнования семьям майора Загорулько Богдана Григорьевича и старшего лейтенанта Бабенко Богдана Александровича, они защищали нашу страну до последнего вздоха», — сообщили Воздушные силы. Команда ТСН.ua также выражает соболезнования семьям погибших пилотов.
На месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются.
Местные телеграммы-каналы уточняют, что катастрофа произошла в Шепетовском районе Хмельницкой области.
По словам очевидцев, раздался мощный взрыв. Перед этим жители слышали звук, похожий на пролет самолета.
Ранее, в марте, на фронте погиб полковник Александр Довгач — командир 39-й бригады тактической авиации Герой Украины.
Напомним, в прошлом году на Волыни ракета с украинского самолета разрушила жилой дом.