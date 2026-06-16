На Хмельнитчине упал самолет, экипаж погиб: первые детали трагедии (видео)

Трагедия в Хмельницкой области: разбился бомбардировщик Су-24М, двое пилотов погибли

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Вечером 16 июня в Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М. Экипаж самолета погиб.

Это подтвердили Воздушные силы.

Трагический инцидент произошел сегодня, 16 июня, около 19.00.

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«Произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Экипаж Су-24М — летчик и штурман — выполнял задачи в Хмельницкой области. К сожалению, оба летчика погибли.

«Выражаем искренние соболезнования семьям майора Загорулько Богдана Григорьевича и старшего лейтенанта Бабенко Богдана Александровича, они защищали нашу страну до последнего вздоха», — сообщили Воздушные силы. Команда ТСН.ua также выражает соболезнования семьям погибших пилотов.

На месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются.

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Местные телеграммы-каналы уточняют, что катастрофа произошла в Шепетовском районе Хмельницкой области.

По словам очевидцев, раздался мощный взрыв. Перед этим жители слышали звук, похожий на пролет самолета.

Ранее, в марте, на фронте погиб полковник Александр Довгач — командир 39-й бригады тактической авиации Герой Украины.

Напомним, в прошлом году на Волыни ракета с украинского самолета разрушила жилой дом.

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